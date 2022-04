Noch in diesem Jahr wird die Fortsetzung von "Avatar" ins Kino kommen. Nun steht fest, wie der Streifen von James Cameron heißen wird.

Der erfolgreichste Film der Kinogeschichte, "Avatar" von James Cameron (67), wird am 14. Dezember dieses Jahres eine Fortsetzung bekommen. Nun steht auch fest, wie der neue Blockbuster heißen wird. Auf der CinemaCon in Las Vegas wurde der erste Teaser-Trailer zum Film gezeigt, der auf den Namen "Avatar: The Way of Water" hören wird, also "Der Weg des Wassers". Das berichtet die US-Branchenseite "Deadline".

Bis es den Trailer auch außerhalb der Kino-Messe zu sehen gibt, müssen sich die Fans noch bis zur nächsten Woche gedulden. Der "Avatar 2"-Trailer wird exklusiv vor dem Marvel-Streifen "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" präsentiert, der hierzulande ausnahmsweise an einem Mittwoch (4. Mai) starten wird.

Der Titel passt zu den bisherigen Informationen

Mit "Der Weg des Wassers" wird einmal mehr angedeutet, worum es in dem ersten von vier geplanten "Avatar"-Sequels gehen könnte. Schon Anfang des Jahres wurden erste Fotos enthüllt. Ein Bild zeigt die Ureinwohner des Planeten Pandora, die Na'vi, in einem beschaulichen Fischerdorf. Zudem wurden mehrere Behind-the-Scenes-Aufnahmen veröffentlicht, in denen Szenen am oder im Wasser entstehen. Wird "Avatar 2" also größtenteils das Meer Pandoras ergründen? Dass Cameron ein Faible für Unterwasserwelten hat, bewies er bereits 1989 mit seinem Science-Fiction-Film "The Abyss - Abgrund des Todes".

Im zweiten Teil von "Avatar" werden unter anderem wieder Sam Worthington (45), Zoe Saldana (43) und Sigourney Weaver (72) mitspielen. Außerdem sind Kate Winslet (46) und Michelle Yeoh (59) mit dabei. In den kommenden Jahren sollen noch drei weitere Sequels folgen. Wenn alles nach Plan läuft, werde "Avatar 5" im Jahr 2028 den Abschluss der Reihe darstellen.