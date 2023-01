"Avatar: The Way of Water"

"Avatar: The Way of Water" Jetzt einer der fünf erfolgreichsten Filme

Kürzlich hatte der neue "Avatar" die Zwei-Milliarden-Marke geknackt, jetzt gehört der Blockbuster zu den bisher fünf erfolgreichsten Filmen.

James Camerons (68) neuester Blockbuster hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Nicht einmal eine Handvoll an Filmen ist an den internationalen Kinokassen bisher erfolgreicher gewesen als "Avatar: The Way of Water". Mittlerweile liege das Einspielergebnis des Films mit Sam Worthington (46) und Zoe Saldana (44) bei 2,054 Milliarden US-Dollar, wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet. Damit habe der Kino-Hit "Avengers: Infinity War" (2,052 Milliarden) überholt und liege mittlerweile auf Rang fünf der aktuell nach Einspielergebnis erfolgreichsten Filme.

Drei der fünf größten Kino-Hits

Cameron beweist damit, dass kein anderer Regisseur ihm in Sachen Kinokasse auch nur annäherungsweise das Wasser reichen kann. Der Vorgänger "Avatar - Aufbruch nach Pandora", bei dem ebenfalls der 68-Jährige Regie führte, belegt mit 2,92 Milliarden unangefochten den ersten Platz. Ein weiterer Film Camerons, "Titanic", rangiert derzeit noch mit 2,19 Milliarden auf dem dritten Rang. Der Marvel-Blockbuster "Avengers: Endgame" verweilt unterdessen auf der Zwei (2,79 Milliarden) und "Star Wars: Das Erwachen der Macht" liegt mit 2.07 Milliarden auf der Vier.

Erst vor wenigen Tagen hatte "The Way of Water" die Zwei-Milliarden-Mauer durchbrochen - und es dürfte wohl auch nicht mehr lange dauern, bis sich James Camerons neuer Film einen weiteren Platz erkämpft. Beim Branchenportal "Deadline" gehe man etwa davon aus, dass der zweite Teil der "Avatar"-Reihe schon in wenigen Tagen auf Rang vier vorstößt.

Und es soll für Cameron noch lange nicht Schluss sein - ganz egal wo sich "The Way of Water" schließlich platzieren kann. Es sind bereits drei weitere Filme der Reihe geplant. Der dritte Teil ist schon abgedreht und soll voraussichtlich im Dezember 2024 in die Kinos kommen.