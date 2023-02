129 Millionen Euro in 68 Tagen konnte "Avatar: The Way of Water" hierzulande einspielen.

"Avatar: The Way of Water" Neuer umsatzstärkster Film in Deutschland

"Avatar: The Way of Water" knackt den nächsten Rekord: Der Blockbuster von James Cameron ist jetzt der umsatzstärkste Film in Deutschland.

Der nächste Rekord für "Avater: The Way of Water": Der Blockbuster von James Cameron (68) hat hierzulande an den Kinokassen 129 Millionen Euro Umsatz in nur 68 Tagen gemacht und ist damit aktuell der umsatzstärkste Film Deutschlands. Das teilte der Manager der Walt Disney Company in Deutschland, der Schweiz und Österreich, Roger Crotti, mit.

"Avatar: The Way of Water" breche damit die "25 Jahre alte Bestmarke als erfolgreichster Film aller Zeiten nach Umsatz in Deutschland, die 1998 von 'Titanic' aufgestellt wurde", so Crotti. Allerdings müsse dabei auch die hohe Inflation und die gestiegenen Preise für Kinokarten berücksichtigt werden, ebenso wie die Aufschläge für Kinofilme in 3D.

"Titanic" hat die meisten Kinobesuche

Der Film mit den meisten Kinobesuchen ist unterdessen nach wie vor "Titanic" - ebenfalls ein Blockbuster aus der Regiefeder von James Cameron. Das Spielfilmdrama feierte unlängst sein 25-jähriges Jubiläum und wird aktuell wieder in vielen Kinos gezeigt.