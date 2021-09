Paul Janke steht in "Bachelor in Paradise" wieder hinter der Bar.

Das Paradies öffnet wieder seine Pforten: Die Datingshow "Bachelor in Paradise" startet am 19. Oktober in die dritte Staffel.

Zwei Jahre haben die Fans der Datingshow "Bachelor in Paradise" auf eine dritte Staffel gehofft. Nun ist der Starttermin der neun neuen Folgen bekannt. Ab 19. Oktober gehen über 20 Kandidatinnen und Kandidaten immer dienstags bei RTL und auf TVNow auf die Suche nach der großen Liebe. Wer in dieser Staffel mit von der Partie ist, hat RTL bereits seit Längerem bekannt gegeben. In diesem Jahr sind nicht nur Ex-Teilnehmer der vergangenen "Der Bachelor"- und "Die Bachelorette"-Ausgaben dabei, sondern auch ganz unbekannte Singles.

Kandidatin Donya (30) wäre schon einmal fast die "Bachelorette" geworden, Miro (30) sehen seine Freunde als den "perfekten Bachelor". Sie kämpfen gemeinsam mit den Ex-"Bachelorette"-Kandidaten Zico (30), Brian (30), Moritz (32), Gustav (32), Serkan (28), Ioannis (31), Maurice (26), Martin (29), Lorik (24), David (26), Alex Gérard (32), Anil (31) und Florian (26) um die Liebe. Weitere bekannte Singles aus den "Bachelor"-Staffeln sind Denise (25), Karina (25), Jacqueline (32), Roxana (29), Denise Jessica (28), Samira (27), Romina (27), Judith (29), Sanja (29), Fabienne (29) und Angie (29). Chanelle (25) ist darüber hinaus als "Die Bachelorette" der Schweiz aus dem Jahr 2020 bekannt.

Wie auch bei "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" gilt für "Bachelor in Paradise": Nur wer eine der begehrten Rosen bekommt, darf weiter in der Show bleiben. Die Singles beziehen eine Villa und können entscheiden, wen sie kennenlernen wollen, mit wem sie ein Date verbringen - und an wen sie schließlich eine Blume vergeben. In der einen Woche sind jeweils die Frauen am Zug, danach folgen die Männer. Paul Janke (40), der 2012 als "Bachelor" die Rosen vergab, steht auch 2021 wieder hinter der Bar und gibt den Singles Ratschläge.