"Bachelor in Paradise" Neue Staffel der TV-Show steht an

Barkeeper Paul Janke ist wieder dabei: Bald wird es eine neue Ausgabe der Datingshow "Bachelor in Paradise" geben.

Nach dem Finale der zehnten "Die Bachelorette"-Staffel am Mittwoch (30. August) können sich Fans von Dating-Formaten schon wieder auf ein weiteres Highlight freuen. Die fünfte Staffel von "Bachelor in Paradise" steht an. In einem Instagram-Post wurde nun verkündet: "Schließt sich die eine, öffnet sich schon wieder eine andere rosige Tür, denn es wird wieder paradiesisch bei 'Bachelor in Paradise'!"

Weiter heißt es zu den neuen Folgen, dass auch Kult-Bachelor Paul Janke (41) erneut mit dabei sein wird: "Und natürlich ist unser Lieblingsbarkeeper Paul auch wieder am Start". Er sei nicht nur für die Getränke zuständig, sondern helfe auch "beim Sortieren des Gefühlschaos'" der Rosenanwärter und Anwärterinnen.

"Bald" ist es so weit

Ein genauer Starttermin für die neue Staffel von "Bachelor in Paradise" wurde noch nicht bekannt gegeben. "Das Paradies öffnet bald wieder seine Pforten", heißt es lediglich. Die vergangenen Staffeln der TV-Show, in der sich ehemalige "Bachelor"-Kandidatinnen und "Bachelorette"-Kandidaten näher kennenlernen können, starteten auch im Herbst. Staffel vier war ab November 2022 auf RTL+ zu sehen.

TV-Star Paul Janke steht in der Show bereits ab Staffel zwei hinter der Bar, wo er Cocktails für die Kandidatinnen und Kandidaten mixt und die Liebessuchenden mit Ratschlägen versorgt. Janke wurde selbst 2012 durch "Der Bachelor" bekannt.

Traumpaar bei "Die Bachelorette"

Unterdessen darf sich die TV-Datingwelt über ein neues Liebespaar freuen. Nach dem großen Finale der RTL-Show "Die Bachelorette" steht fest: Jennifer Saro (27) und Fynn Lukas Kunze (26) sind auch nach Ende der Staffel ein Paar geblieben. "Ja, wir sind immer noch zusammen", verriet Saro in der Wiedersehensshow und legte als Beweis ihre Hand in die Hand ihres Partners. Zuvor sah man Videoausschnitte, die die beiden gemeinsam nach der Show von ihrem Alltag gedreht haben.