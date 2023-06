"Bachelorette" 2023: Alle Infos zu Kandidaten, Ablauf und Sendezeiten

von Laura Stunz Am 12. Juli geht das RTL-Format "Die Bachelorette" in die zehnte Runde. Hier finden Sie alle Infos zu Ablauf, Drehort, Sendezeiten und Kandidaten.

Am 12. Juli ist es wieder soweit: Dann sucht die Bachelorette auf RTL nach ihrer großen Liebe. In diesem Jahr hat Content Creatorin Jennifer Saro die Ehre und begrüßt 18 Männer, denen sie in den nächsten Wochen auf den Zahn fühlen wird. Als Nachfolgerin der Vorjahres-Bachelorette Sharon Battiste, die im vergangenen Jahr über das Format ihren Partner Jan Hoffmann kennen und lieben lernte, versucht die Berlinerin, es ihrer Vorgängerin gleich zu machen.

"Die Bachelorette": Jennifer Saro hat Sohnemann im Gepäck

Denn: Sie sucht nicht nur den Mann fürs Leben, sondern zudem auch einen potenziellen Papa für ihren einjährigen Sohn. Und den hat die erste Bachelorette-Mama gleich mit im Gepäck. "Tatsächlich könnte ich mich anders überhaupt nicht konzentrieren, wenn er nicht dabei wäre. Was ja überhaupt keine Option ist. Dann hätte ich keinen freien Kopf", sagte sie im Gespräch mit "RTL". Betreuung und Spielbegleitung für den Kleinen, den Saro liebevoll "Keksi" nennt, ist die beste Freundin von Saro. "Die kommt auch mit und passt in der Zeit auf den Kleinen auf."

Julian, Key Account Manager aus Düsseldorf

Der 38-Jährige liebt das Abenteuer: "Fallschirmspringen, dabei Kaffee trinken und anschließend Dinner mit den Haien" – so stellt er sich das perfekte Date mit der Bachelorette vor. Seit zwei Jahren ist Julian Single und als seine Traumfrau nennt er die Schauspielerin Mila Kunis. Er sagt aber auch: "Aussehen ist zweitrangig. Sie sollte einfach das Herz am rechten Fleck haben." Fun Fact: Julians bester Freund ist der frühere "Bachelor" Oliver Sanne. Mehr

Seit fünf Jahren ist die neue Bachelorette bereits Single, wurde auf einem Date ungeplant schwanger. "Ich wusste von Anfang an, dass ich das alleine machen werde. Und das hat mir natürlich Angst gemacht", sagt sie dazu. Dabei habe sie oft geweint, da sie geglaubt hat, dass sie aufgrund ihres Kindes nie wieder einen Partner finde. Mittlerweile ist sie jedoch zuversichtlich, hat gemerkt, dass nur wenige Männer ein Problem mit ihrem Sohn haben.

Wünsche, Ablauf und Location

Vorstellungen von ihrem Traummann, den sie bei romantischen Dates und spannenden Abenteuern kennenlernen möchte, hat Saro übrigens auch schon. Er sollte aufrichtig, fürsorglich, intelligent und sportlich sein, sie selbst ist sportlich aktiv und steht gerne auf einem Wakeboard. "Was ich richtig anziehend finde, ist, wenn jemand selbstbewusst ist", verrät die 27-Jährige zudem. "Nicht wenn jemand laut ist und immer im Mittelpunkt steht, sondern wenn man eine gewisse Ruhe ausstrahlt, ein Selbstvertrauen hat."

In der "Nacht der Rosen" am Ende jeder Folge übergibt die "Bachelorette" den Männern, die sie auf den Dates am meisten überzeugen konnten, dann ihre Rosen. Wer keine Rose bekommt, fliegt raus – bis am Ende nur noch zwei Männer im Finale stehen. Ob der passende Traummann dabei ist, zeigt sich nach ihrer Wahl aber erst im richtigen Leben. "Für die Zukunft wünsche ich mir ein gemeinsames Leben mit einem Haus und einem Kind", sagt sie im Interview mit "RTL" zu ihren langfristigen Vorstellungen.

Gedreht wurde die neue Staffel zum zweiten Mal in Thailand – anders als die Vorjahres-Staffeln von Maxime, Melissa, Gerda und Nadine, bei denen die Dreharbeiten auf verschiedenen griechischen Inseln stattfanden. Über acht Folgen können sich Fans des Formats ab Anfang Juli freuen. Alle Infos zu den 18 teilnehmenden Kandidaten finden Sie in dieser Fotostrecke.

"Die Bachelorette" ist ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen. Jeweils eine Woche zuvor, beginnend am 5. Juli 2023, können Ungeduldige die neuesten Folgen zudem bereits bei RTL+ streamen.

Quelle: "RTL"