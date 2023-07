von Laura Stunz An Barbie kommt momentan wohl niemand vorbei. Die Puppe ist dank der gleichnamigen Verfilmung von Greta Gerwig zum Star des Jahres geworden. Das wissen auch Chirurgen für sich zu nutzen: Für schlappe 120.000 US-Dollar gibt es den Barbie-Look für Jedermann im Sparpaket.

Die Welt leuchtet pink. Und das jetzt schon seit Monaten. Seitdem bekannt ist, dass die berühmt-berüchtigte Barbie-Puppe ihre erste Realverfilmung bekommt – und die weitläufige Marketing-Strategie rund um den Film gestartet ist – führt kein Weg an Barbie und Ken vorbei. Und auch nach dem Kinostart ist eine Ende des Barbie-Hypes nicht in Sicht.

Barbie-Behandlungen im Sparpaket

Doch nicht nur die Filmemacher profitieren von der derzeitigen Barbie-Welle – auch Marken-Hersteller, Influencer und Schönheitschirurgen wissen den Hype um die Mattel-Puppe zunehmend für sich zu nutzen. Ein Chirurg aus den USA bietet seit kurzem Prozeduren an, um seine Kunden und Kundinnen in lebensechte Kens und Barbies zu verwandeln. Mit Behandlungen wie Facelifting, Fettabsaugung oder Brust- und Gesäßstraffungen zaubert er aus dem heutigen Otto-Normal-Verbraucher ein puppengleiches Wesen inklusive wasserstoffblonden Haaren und schneeweisen Zähnen. Der Kostenpunkt? Schlappe 120.000 Dollar – abhängig von der Menge an Eingriffen, die zum perfekten Barbie-Look notwendig sind.

Das Basispaket stellt Dr. Scott Blyer wie folgt vor: In vier Terminen werden vier Eingriffe vorgenommen – drei am Körper und einer im Gesicht. Blyer sagt im Gespräch mit der "New York Post": "Für manche könnte es nur eine Bruststraffung oder ein Brazilian Butt Lift sein. Für andere ist es eine Fettabsaugung mit Brustvergrößerung und ein paar Gesichtsveränderungen." Danach seien Haare, Nägel und Zähne dran. Flyer ist sich sicher: JEDER kann aussehen wie Barbie. Und eine Männer-Variante, die Kunden in blonde Kens mit Sixpack verwandeln, gibt es auch. Die Kosten liegen hier bei "nur" 110.000 Dollar. Dafür bekommt der zukünftige Ken Fettabsaugung, Bauchgravur und einen Fett-Transfer in die Brust sowie Kiefer- und Wangenfüller für die authentische Ken-Jawline.

Waschechte Barbie-Fans bekommen auf Wunsch übrigens noch ein Extra-Programm organisiert: Kundinnen können in einer rosa Corvette, Kunden in einem Auto der Farbe ihrer Wahl zum Termin vorgefahren werden. Wie war das bei Barbie noch gleich? "Imagination, life is your creation" – stimmt genau.

"Wer möchte nicht eine perfekte Barbie-Puppe sein, vor allem heutzutage?"

Fragwürdig ist das Angebot von Blyer allemal, erinnert es in Zeiten der Body Positivity- und Selflove-Bewegung sehr an Ideale, die in den 80ern, 90ern und frühen 2000ern dominierten. Doch das hält Kunden und Kundinnen nicht davon ab, das Angebot wahrzunehmen und ihren Traum vom Barbie-Dasein zu verwirklichen.

Kundin Alexa Tiefenworth sagt der "New York Post": "Ich denke, schön zu sein bringt einen definitiv ein Stück weiter im Leben. Ich wollte schon immer Barbies Leben leben, das ist das ultimative Ziel." Von der Schönheits-OP erhoffe sie sich "neue Möglichkeiten im Umgang mit Kunden." Und auch eine weitere Kundin verrät der "New York Post", dass sie sich wünsche, nach den Behandlungen als Model arbeiten zu können. Auch sie ist sich jedenfalls sicher: Jeder möchte heutzutage eine perfekte Barbie-Puppe sein. Ihr Freund unterstützt die 29-Jährige bei ihrem Vorhaben übrigens auch. Er freut sich am meisten über das Brustlifting.

Der Ursprung der Barbie-OPs könnte intimer nicht sein

Den Ursprung hat das Barbie-Paket übrigens in der Labioplastik. Eine Operationen zur Reduktion, Modifizierung und Verkleinerung der Schamlippen, die vor allem von Frauen nach der Schwangerschaft in Anspruch genommen wird. "Wir verkleinern sie, damit sie wieder süß aussehen und sagen dann meist: 'Du wirst aussehen wie Barbie'", erzählt Blyer. "Und das spricht die Leute an. Als der Film angekündigt wurde, haben wir versucht, die Sache neu anzugehen." Und so wurde die Barbie-Intimbehandlung zum Barbie-Allround-Paket. Naja, da bleibt wohl nur noch zu sagen: "Life in plastic, it′s fantastic".

