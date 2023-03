Anlässlich des 60. Jubiläums des ZDF wurden in einem "Bares für Rares"-Spezial besondere Objekte aus der Historie des Senders feilgeboten.

Sender ZDF feiert sein 60-jähriges Bestehen neben der Rückkehr der berühmten Programmansagen auch mit einem Jubiläumswochenende. Der Startschuss hierfür fiel nun am Freitagnachmittag (31. März, 15:05 Uhr) mit einer Spezialfolge der Trödelshow "Bares für Rares" mit Horst Lichter (61). Besondere Gäste präsentierten darin außergewöhnliche Objekte aus der ZDF-Geschichte.

Den Auftakt etwa machte Moderatorin Babette von Kienlin (60) mit einzigartigen knallgelben und sogenannten Beuchet-Stühlen, die 1997 zur Demonstration einer optischen Täuschung in der legendären "Knoff-Hoff-Show" zu sehen waren. Von Kienlin hoffte auf einen Erlös von 500 Euro, der Experte setzte sogar bis zu 1.000 Euro an. Die Wahrheit lag schließlich dazwischen, 600 Euro gab es für die "Knoff-Hoff"-Stühle.

Weiter ging es mit einer Sammlung verschiedener Mainzelmännchen-Produkte, darunter etwa ein Brettspiel, eine Uhr und Kinderbesteck. Auf lediglich 80 Euro Gesamtwert kam die Expertin Wendela Horz (53), letztendlich wechselte aber mit 260 Euro mehr als die dreifache Summe die Besitzer.

Der nächste Kandidat, ein ehemaliger Lichttechniker des Senders, erschien mit einer Rarität: Ein voll funktionstüchtiger und gut erhaltener Studioscheinwerfer aus den 70er Jahren samt Stativ, der vor vielen Jahren Frank Elstner (80) in einer gewissen Unterhaltungsshow namens "Wetten, dass..?" ausgeleuchtet haben soll. So viel wie geschätzt wollten die Trödelhändler jedoch nicht dafür ausgeben, letztendlich gab es 350 Euro für das Stück.

Der schlaue Det und Panikrocker Lindenberg

Prominent war im nächsten Abschnitt nicht nur das Objekt der Begierde: Die beiden ZDF-Moderierenden Florian Weiss (46, "Volle Kanne") und Sabine Heinrich (46, "Das große Deutschland-Quiz") wurden bei Lichter vorstellig. Im Gepäck hatten sie eine seltene und überdimensionierte Plüschfigur von Mainzelmännchen Det. Der "Knopf im Ohr" belegte, dass es sich dabei um eine original Steiff-Figur handelte, die Sonderedition war nie offiziell im Handel erschienen und wurde auch nur "im niedrigen zweistelligen Bereich" produziert. In Zahlen ausgedrückt: Stolze 800 Euro lautete die Schätzung der Expertin, die damit genau richtig lag.

Das größte Schmuckstück sparte sich Lichter aber bis zum Schluss auf. Eine Mitarbeiterin des Senders, die in Vertretung von Moderatorin Nina Ruge (66) erschien, präsentierte stolz eine Originalzeichnung von Panikrocker Udo Lindenberg (76). Dieses "Udogramm", wegen des Einsatzes von Alkohol als Farbe auch "Likörelle" genannt, entstand am 24.09.1997 im Rahmen der Sendung "Leute heute". Es zeigt den Sänger im Profil, daneben eine Widmung an Ruge.

Schon über 500 bis 1.000 Euro hätte sich Ruges Stellvertreterin gefreut, der Experte stockte auf 1.200 bis 1.500 Euro auf. Doch selbst diese Schätzung reichte bei weitem nicht an die final gezahlte Summe von 3.200 Euro hin - Händler Walter Lehnertz (56) outete sich als riesiger Fan des Musikers und öffnete großzügig die Geldbörse.

Insgesamt kamen so 5.210 Euro zusammen, die komplette Summe kommt wohltätigen Zwecken zugute.