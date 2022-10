Am gestrigen Montagabend hat "Bauer sucht Frau" die "Die Höhle der Löwen" deutlich abgehängt.

"Bauer sucht Frau" ist zurück - und sorgt bei der Konkurrenz von "Die Höhle der Löwen" für lange Gesichter. Die RTL-Kuppelshow startete am Montagabend überaus erfolgreich in die mittlerweile 18. Staffel. Die Zuschauer sind des langlebigen Dating-Formats offenbar noch lange nicht müde geworden. Satte 3,91 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren schalteten bei RTL ein, was einem Marktanteil von starken 14,3 Prozent entspricht. "Die Höhle der Löwen" fiel auf VOX indes auf ein Allzeit-Tief. Lediglich 1,52 Millionen Augenpaare zeigten Interesse und schalteten ein, was - begünstigt durch die starke Konkurrenz vom Land - zu mageren 6,1 Prozent Marktanteil führte.

Neue Folge bereits am Dienstag

Besonders in der so bedeutenden werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schnitt "Bauer sucht Frau" bestens ab. 1,06 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 16,4 Prozent können sich mehr als sehen lassen.

Bereits am heutigen Dienstagabend geht es um 20:15 Uhr mit der zweiten von insgesamt zwölf neuen "Bauer sucht Frau"-Folgen weiter. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist auch die jeweils nächste Folge auf RTL+ als Preview verfügbar.