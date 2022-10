Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta (32) aus Baden-Württemberg will (v.l.) Eric (31), Sascha (37), Michael (36) und Sven (41) näher kennenlernen.

Ab 10. Oktober gibt es neue Folgen von "Bauer sucht Frau". Eine Landwirtin und elf Landwirte suchen die große Liebe.

"Bauer sucht Frau" geht in eine neue Runde. Inka Bause (53) präsentiert ab 10. Oktober die 18. Staffel der Datingshow für Landwirte. Was erwartet die Zuschauer?

Die Sendetermine

"Bauer sucht Frau"-Fans haben Grund zur doppelten Freude: RTL (auch via RTL+) zeigt die 18. Staffel immer montags und dienstags ab 20:15 Uhr. Das Finale soll am Dienstag, 15. November 2022 um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. In Folge eins lernen die Landwirte zunächst ihre durch Bewerbungen Auserwählten beim großen Scheunenfest kennen. Dort wird sich entscheiden, wen sie zur Hofwoche zu sich nach Hause einladen. Auf dem Hof müssen die potentiellen Paare dann herausfinden, ob sie den Alltag zwischen Stall misten, Tiere umsorgen und Felder bestellen gemeinsam bestehen können.

Dieses Mal suchen diese Kandidatin und diese Kandidaten die große Liebe: Milchbauer und Hofkäser Arne (31) aus Niedersachsen, Hobbybauer Erik (31) aus Thüringen, Ammenkuhhalter Jörg (49) aus Hessen, Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta (32) aus Baden-Württemberg, Rindermastwirt Maik (30) aus Schleswig-Holstein, Heumilch- und Biobauer Martin (56) aus Bayern, Jungbauer Max (26) aus Rheinland-Pfalz, Fleckviehzüchter Michael K. (28) aus Nordrhein-Westfalen, Rinderhalter Michael N. (52) aus Niedersachsen, Schafhalter Tade (26) aus Schleswig-Holstein, Viehwirt Theo (58) aus Nordrhein-Westfalen und Pferdewirt Ulf (31) aus Schleswig-Holstein.

In der neuen Staffel geht erstmals ein Landwirt offen damit um, dass er auf Frauen und Männer steht. Fleckviehzüchter Michael K. lädt zum Scheunenfest aber zwei Männer ein. Nach einem ersten Kennenlernen muss er entscheiden, ob er lieber mit Jan Hendrik (41, Finanzmanager) oder Aron (26, Projektmanager) die Hofwoche verbringen möchte. Eine weitere Besonderheit: Wie "RTL.de" berichtet, konnte Loretta nicht zum Scheunenfest anreisen und lernt ihre Auserwählten Sascha (37, Straßenbahnmechaniker), Sven (41, Fitnesstrainer), Michael (36, Zimmermann) und Eric (31, Baumpfleger) gleich auf ihrem Hof kennen. Ebenso verpasste Maik das Fest, seine Auserwählte Cathrin (26, Produktmanagerin) traf ihn zum Kennenlernen direkt auf seinem Hof.

Der Ableger

Seit 2005 suchen Landwirte bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" ihr großes Liebesglück. Seit 2019 strahlt RTL zusätzlich eine internationale Version namens "Bauer sucht Frau International" aus. In der angekündigten fünften Staffel geht es 2023 mit zehn Kandidaten unter anderem nach Argentinien, Namibia, Laos, Spanien oder Österreich.