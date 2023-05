So viele Frauen wie nie, dazu der erste Veganer: Das sind alle Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau".

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau" stehen fest. In "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" stellte Inka Bause (54) am Pfingstmontag bei RTL (auch auf RTL+) 15 liebeswillige Landwirtinnen und Landwirte vor. Fünf davon hatte der Sender bereits im Vorfeld bekannt gegeben.

So viele Bäuerinnen wie noch nie

In dieser Staffel sind gleich drei Bäuerinnen dabei - so viele Kandidatinnen gab es in 18 Staffeln "Bauer sucht Frau" noch nie. Pferdewirtin Carolin (26) aus Hessen, Geflügelbäuerin Stefanie (40) aus Ostfriesland und Pferdehalterin Alexandra (27) aus dem Oberbergischen steigen in den Dating-Ring.

Erster veganer Landwirt der "Bauer sucht Frau"-Geschichte

Trotz der historischen Frauenquote besteht der größte Teil der Kandidaten aus Staffel 19 aus Männern. Das Altersspektrum der Bauern liegt zwischen 23 und 69 Lenzen. Vom hauptberuflichen Metzger bis zum nebenberuflichen Immobilienmakler ist alles dabei.

Ein Novum gibt es auch bei den Männern. Christoph (27) ist der erste veganer Bauer in der Geschichte der Sendung. Ganz konsequent verzichtet der Niedersachse aber nicht auf Fleisch. Er isst es aber nur, wenn er es auch selbst geschlachtet hat. Aus Respekt vor der Würde des Tieres, wie er sagt. Er träumt von einer Frau, die ihm veganen Kuchen backen kann.

Interessierte Single-Frauen und Männer können sich nun bewerben. Die 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" startet im Herbst 2023 mit dem Scheunenfest. Ein konkreter Starttermin steht noch aus.