"Bauer sucht Frau International" geht in die mittlerweile vierte Runde. Vier Bauern und eine Landwirtin sind mit dabei.

Am 25. April startet die neue Staffel "Bauer sucht Frau International" um 20:15 Uhr bei RTL (auch via RTL+). Moderatorin Inka Bause (53) sucht im "Bauer sucht Frau"-Spin-off dieses Mal für vier Landwirte und eine Landwirtin rund um den Globus die große Liebe. Die Reise führt in sieben neuen Folgen der vierten Staffel unter anderem nach Frankreich oder Südafrika.

"Bauer sucht Frau International": Das Konzept

"Bauer sucht Frau" läuft bereits seit 2005 beim Sender RTL. Seitdem führt Inka Bause durch die beliebte Kuppelshow. Die internationale Version "Bauer sucht Frau International" ging 2019 an den Start. In dem Spin-off gehen Deutsche auf Liebessuche im Ausland und lernen dort deutschsprachige Landwirte und Bäuerinnen kennen. Dazu laden die Single-Männer und auch -Damen die Auserwählten für eine Woche auf ihren Hof ein. Beim Stall ausmisten, Feldarbeiten und der Tierversorgung stellt sich heraus, ob es zwischen den Pärchen funkt.

Fünf Bauern auf Liebessuche

Mit dabei ist dieses Mal Félix (55) aus Peru, der zusammen mit seinen Eltern auf einer Farm lebt. Als Sohn einer Deutschen und eines Peruaners ist er mit zwei Kulturen aufgewachsen. Der Bauer betreibt neben dem Kaffeeanbau auch noch ein kleines Hotel. Justin (30) aus Frankreich lebt ebenfalls mit seinen Eltern auf einem Hof. Im Elsass betreiben sie Ackerbau. In seiner Freizeit geht Justin am liebsten Tanzen, Mountainbiken oder auf Reisen durch Europa.

Rüdiger (57) ist teilweise in Südafrika aufgewachsen und hat auch bereits vier Jahre in Singapur und fünf Jahre in China gearbeitet. In Südafrika lebt er nun auf einer Spargel- und Maracujafarm. Der Bauer war sechs Jahre lang verheiratet und ist seit 2016 geschieden. Zu seinen Hobbies zählen Biken, Wandern, Schwimmen, Kochen und Backen. Hans (62) aus Ontario, Kanada, hat eine Tiere- und Selbstversorgerfarm mit Lamas, Alpakas, Pferden oder Eseln. Für den gelernten Ingenieur ist die Landwirtschaft ein Herzensprojekt. So verbringt er auch seine Freizeit mit seinen Tieren und der Gartenarbeit. Nach einer Phase des bewussten Alleinseins wäre der Farmer nun bereit für die Richtige, eine Hochzeit schließt er dabei nicht aus.

Sie ist die einzige Frau in der Runde: Rolinka (54) aus Frankreich betreibt seit 2011 einen Selbstversorgerhof mit Weinanbau. Einige Zimmer ihres Anwesens in Okzitanien vermietet sie an Gäste. Ursprünglich stammt Rolinka, die gerne meditiert und kocht, aus den Niederlanden, wo sie Tourismus studierte. Vor vier Jahren hatte sie ihre letzte Beziehung.

Die vierte Staffel "Bauer sucht Frau International" zeigt RTL ab sofort immer montags und dienstags ab 20:15 Uhr im TV und via RTL+.