"Bauer sucht Frau International" steht wieder in den Startlöchern. Bereits am 1. Mai geht es mit der fünften Staffel los.

Es geht wieder los: Wie der Sender RTL ankündigt, startet "Bauer sucht Frau International" am 1. Mai um 20:15 Uhr in eine neue Runde. Insgesamt sieben Kandidaten und eine Kandidatin suchen in der fünften Staffel des "Bauer sucht Frau"-Spin-offs die Liebe ihres Lebens.

Mit dabei in diesem Jahr: Pferdezüchterin Katrin (34) aus Österreich, Hobbybauer Heiko (46) aus Spanien, Winzer Ezequiel (42) aus Argentinien, Schweinezüchter Johannes (27) aus Österreich, Olivenbauer Karl-Heinz (66) aus Italien, Hobbybauer Werner (27) aus Südafrika, Rinderzüchter Emil (55) aus Namibia und Pferdefarm-Betreiber Tom (60) aus Australien. Ausgestrahlt werden die insgesamt acht Folgen immer montags und dienstags ab 20:15 Uhr bei RTL. Beim Streamingdienst RTL+ sind die Episoden bereits vorab zu sehen.

Moderiert wird die Sendung natürlich wie immer von Inka Bause (54). Im Anschluss an die Montagsfolgen strahlt RTL zusätzlich immer um 22:35 Uhr die Sendung "Ralf der Bauernreporter" aus, die noch intensivere Einblicke in das Leben der Bäuerinnen und Bauern verspricht.

Vor dem Staffelstart haben Fans noch die Möglichkeit, in zwei Sonderfolgen der Originalsendung "Bauer sucht Frau"-Luft zu schnuppern. Am Ostersonntag, den 9. April, gibt es ab 19:05 Uhr das Special "Neues Babyglück auf den Höfen", das Bauernpaare mit ihrem Nachwuchs zeigt. Am Ostermontag, den 10. April, folgt dann zur gleichen Zeit "Was ist auf den Höfen los?". Inka Bause stattet darin beliebten Bauern aus der 18. Staffel einen Besuch ab.