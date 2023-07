Diebstahl am Set von "Beetlejuice 2": Eine kunstvoll geschmückte Laterne und eine Skulptur verschwanden vom Drehort.

Zwei große Requisiten wurden vom Set von "Beetlejuice 2" geklaut. Die Polizei im US-Bundesstaats Vermont hat in einer Pressemitteilung von den beiden Diebstählen berichtet. Der erste Fall ist am 14. Juli passiert. An diesem Tag fuhr ein Pickup-Truck an den Drehort. Der Fahrer des Autos hob einen großen Laternenpfahl mit einer auffälligen Kürbisdekoration von seinem Sockel und lud ihn auf den Pickup. Dann soll er in hohem Tempo davon gefahren sein.

Der zweite Diebstahl fand drei Tage später statt. Am 17. Juli klaute jemand eine abstrakte Statue. Die Skulptur, die an eine Mischung aus Hand und Blatt erinnert, wog etwa 70 Kilogramm. Eine ähnliche Figur war schon im ersten Teil der Horrorkomödie von 1988 zu sehen, als Kunstwerk von Delia Deetz (Catherine O'Hara, 69).

"Beetlejuice 2": Michael Keaton und Winona Ryder kehren zurück

"Beetlejuice 2" soll am 6. September 2024 in die amerikanischen Kinos kommen. Regie führt wie beim Original Tim Burton (64). Über die Handlung des Sequels ist noch nichts bekannt - außer, dass der titelgebende Lottergeist zurückkehrt. Wie im Original wird Michael Keaton (71) die Rolle des Bio-Exorzisten auch in der Fortsetzung übernehmen.

Winona Ryder (51) ist ebenfalls wieder mit von der Partie. Im Original spielte sie die Tochter der Familie, die in ein Haus zieht, aus dem sie von den verstorbenen Vorbesitzern verjagt werden soll. Ryder spielt nun die erwachsene Lydia Getz.

Willem Dafoe und Monica Bellucci sind neu dabei

Die Rolle von Winona Ryders Tochter übernimmt in "Beetlejuice 2" Jenna Ortega (20). Die wurde durch Tim Burtons Serie "Wednesday" zur Teenie-Ikone. Im Serienableger der "Addams Family" spielt sie die Tochter des Gruselclans.

Als weitere neue Darsteller sind unter anderem Willem Dafoe (68) und Monica Bellucci (58) bestätigt. Die Italienerin verriet kürzlich, mit Tim Burton liiert zu sein.