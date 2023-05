"Beetlejuice 2" hat einen offiziellen Starttermin. Diese Hollywood-Stars sollen in dem Sequel mitspielen...

Der Film "Beetlejuice" aus dem Jahr 1988 bekommt offiziell eine Fortsetzung. Die Fantasy-Horrorkomödie von Regisseur Tim Burton (64) mit Michael Keaton (71) geht mit "Beetlejuice 2" weiter. Mit dabei sein soll "Wednesday"-Star Jenna Ortega (20) - und ein weiterer bekannter Schauspieler.

Warner Bros. Pictures hat US-Medienberichten zufolge verkündet, dass die Fortsetzung im September 2024 in die Kinos kommt. Das Branchenportal "Deadline" berichtet zudem, dass Justin Theroux (51) zur Besetzung von "Beetlejuice 2" dazugekommen sein soll. Er ist der vierte Star, der angeblich für das Sequel unterschrieben hat: Michael Keaton spielt demnach erneut die Titelfigur, Winona Ryder (51) wird angeblich wieder als Lydia Deetz zu sehen sein und Jenna Ortega als Lydias Tochter.

Tim Burton führt erneut Regie

Tim Burton soll bei "Beetlejuice 2" wieder auf dem Regiestuhl sitzen. Mit Michael Keaton und Winona Ryder hat er bereits Teil eins gedreht, mit Jenna Ortega arbeitete der Filmemacher bei der erfolgreichen Netflix-Serie "Wednesday" zusammen. Für Justin Theroux wäre es die erste Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Die Produktion von "Beetlejuice 2" soll angeblich diese Woche in Großbritannien starten.

Im Jahr 1988 feierte Tim Burton mit der Horrorkomödie "Beetlejuice" einen großen Erfolg. Trotz des Budgets von nur 15 Millionen Dollar holte der Streifen 80 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Auch einen Oscar gab es: 1989 zeichnete die Academy "Beetlejuice" für das "Beste Make-up" aus.

Worum geht es in "Beetlejuice"?

Barbara (Geena Davis) und Adam Maitland (Alec Baldwin) sind frisch verheiratet, sterben jedoch bei einem Autounfall. Fortan sind sie für 125 Jahre als Geister in ihrem Haus eingesperrt - schließlich hat die Behörde für das Leben nach dem Tod sehr viel zu tun, die Wartezeit ist lang. Eines Tages zieht die Familie Deetz in das Haus ein und nervt die Maitlands. Sie suchen die Hilfe des Bioexorzisten Beetlejuice (Keaton). Dessen grausame Art gefällt Barbara und Adam jedoch gar nicht. Gemeinsam mit Lydia Deetz (Ryder) versuchen sie, den Lottergeist wieder loszuwerden. Presseberichten zufolge sollen in der Fortsetzung nun Lydia Deetz und ihre Tochter, gespielt von Ortega, im Mittelpunkt der Geschichte stehen.