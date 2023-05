"Behind The Feed": Naomi Jon, Paola Maria, Hendrik Giesler, Nihan Sen und Marvyn Macnificent (v.l.).

"Behind The Feed"

"Behind The Feed" Neue Reality-Doku-Serie mit Influencern

In der neuen Reality-Doku-Serie "Behind The Feed" zeigt Joyn das Leben der Menschen, die hinter fünf Social-Media-Profilen stecken.

Wie echt und authentisch ist das Bild, das Influencerinnen und Influencer auf ihren Social-Media-Accounts von ihrem Leben zeichnen? Dieser Frage könnte in der neuen Reality-Doku-Serie "Behind The Feed" (ab 2. Juni 2023 exklusiv und kostenlos auf Joyn) beantwortet werden. Laut Sendermitteilung zeigen fünf reichweitenstarke Content Creator und Creatorinnen in dem neuen Format, wie es Backstage, im Familienleben, bei Freundschaften und in der Liebe bei ihnen wirklich zugeht. Fans erhalten hier "einen ganz privaten Einblick [...] abseits des Medienrummels mit allen Höhen und Tiefen der Social-Media-Welt", verspricht die Streaming-Plattform.

Diese fünf Social-Media-Stars sind dabei

Unter den fünf Social-Media-Stars, die sich in die Karten gucken lassen, ist die junge und berufstätige Mutter und Social-Media-Bekanntheit Paola Maria. 5,6 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram. Auch im neuen Format geht es um den Alltag mit ihren Kindern und ihrem neuen Freund. Können sie die Herausforderungen als junge Patchwork-Familie meistern?

Sängerin Naomi Jon versorgt 2,79 Millionen Abonnenten auf YouTube mit Content. In der Doku-Serie nimmt sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit hinter die Kulissen der Berliner Fashion Week. Zu sehen sind High-Fashion-Outfits und prominente Gäste. Außerdem bereitet Naomi die Release-Party für ihre neue Single vor - ihre große Hoffnung ist es, in der Musikbranche Fuß fassen zu können.

Auch für Entrepreneur und YouTuber Marvyn Macnificent und seine 1,01 Millionen Abonnentinnen und -Abonnenten auf YouTube wird es in der Realityshow emotional werden. Mit seinem Auszug aus der Villa seiner Mutter steht eine große Veränderung an. Einerseits lässt er damit seine Mutter zurück, andererseits freut er sich auch über eine eigene Wohnung mit mehr Privatsphäre.

Die Vierte im Bunde der bekannten Influencerinnen- und Influencer-Clique ist YouTuberin Nihan Sen mit 871.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Sie gewährt exklusive Einblicke in ihr Familienleben, beispielsweise kommt das Publikum mit zu einem Friseurbesuch mit ihrer Schwester. Außerdem veranstaltet sie einen traditionellen türkischen Abend für die ganze Doku-Serien-Crew.

Bei dem Fashion-Influencer und Model Hendrik Giesler und seinen 476.000 Instagram-Followerinnen und Followern dreht sich dann wieder alles um Mode. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt einerseits auf dem weltweiten Jetset-Leben, das sein Modeljob mit sich bringt. Auf der anderen Seite kämpft der Social-Media-Star mit seiner mentalen Gesundheit und den Schattenseiten eines Lebens in der Öffentlichkeit.

Joyn zeigt jeweils wöchentlich zwei Folgen der zehnteiligen Reality-Doku-Serie exklusiv und kostenlos ab dem 2. Juni 2023.