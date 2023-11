"Berlin: A New Series": Darum geht es im neuen "Haus des Geldes"-Ableger

"Berlin: A New Series": Darum geht es im neuen "Haus des Geldes"-Ableger

von Laura Stunz Netflix beendet das Jahr mit einem Thriller-Highlight: Der "Haus des Geldes"-Ableger "Berlin" über jenen berüchtigten Meisterdieb steht in den Startlöchern. Jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht.

"Haus des Geldes" zählt zu den erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. Allein die letzte, fünfte Staffel der spanischen Produktion zählte 792 Millionen gestreamte Stunden – und landete damit auf dem fünften Platz der am meisten geschauten Serien aller Zeiten.

Ende des Jahres können sich "Haus des Geldes"-Fans nun auch über eine Erweiterung des Serienuniversums freuen: Das Spin-off "Berlin" spielt einige Jahre vor den Ereignissen der Erfolgsserie, dennoch ist auch hier ein spektakulärer Raubzug Kern der Handlung. Und auch der Titel des Ablegers dürfte "Haus des Geldes"-Zuschauern ein Begriff sein – nicht in Bezug auf die deutsche Hauptstadt, sondern hinsichtlich des aus der Serie bekannten Kriminellen Andrés de Fonollosa Gonzalves, der unter dem Pseudonym "Berlin" aktiv ist. Es gibt also ein Wiedersehen mit Hauptdarsteller Pedro Alonso – und auch andere bekannte Gesichter sind im Spin-off mit dabei.

"Haus des Geldes"-Ableger "Berlin": Das verrät der erste Trailer

Der nun veröffentlichte, erste Trailer gibt jetzt einen ersten Vorgeschmack auf die Handlungen, die sich in Berlins Leben vor der Hauptserie abspielen. Zu dieser Zeit plant er nämlich einen Einbruch in das größte Auktionshaus von Paris, um dort Juwelen im Wert von 44 Millionen US-Dollar zu stehlen. Zur Seite stehen ihm dabei die Cybersecurity-Expertin Keila, die von Michelle Jenner verkörpert wird, sein Freund Damián, gespielt von Tristán Ulloa, und Bruce (Joel Sánchez), ein "unerbittlicher Mann der Tat", wie es in der offiziellen Figurenbeschreibung von Netflix heißt.

Im Clip sieht man, wie sich das neue Team auf ihren Raubzug vorbereitet, der sie durch die Katakomben von Paris führen soll. Doch es wäre ja langweilig, wenn der Fokus "nur" auf dem Diebstahl liegen würde – und so vertreibt sich Berlin seine Zeit auch mit Frauen sowie ernsten und weniger ernsten Beziehungen. Daneben verrät der Trailer, welche Charaktere aus der Hauptserie ebenfalls dabei sein werden: Das Polizistinnen-Duo Rachel Murillo und Alicia Sierra, das sich im Spin-off prächtig zu verstehen scheint.

Wie auch bei "Haus des Geldes" führte Jesús Colmenar Regie, Serienautor Álex Pina ist für das Drehbuch verantwortlich. Gedreht wurden die acht Folgen der ersten Staffel in Paris und Madrid.

Am 29. Dezember 2023 ist "Berlin" auf Netflix im Stream abrufbar.

