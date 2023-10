Das politische TV-Magazin "Berlin direkt" wird am Sonntag ein letztes Mal von Theo Koll moderiert. Er verabschiedet sich in den Ruhestand. Die Nachfolgerin steht schon fest.

Nach rund 33 Jahren verabschiedet sich Theo Koll vom ZDF. Der Journalist und Moderator wird bereits am Sonntag, dem 22. Oktober, ab 19:10 Uhr ein letztes Mal durch das Fernsehmagazin "Berlin direkt" führen. Das hat der Sender nun angekündigt. Auch in der Abschiedssendung werden demnach aktuelle Geschehnisse im Vordergrund stehen – darunter die politischen Folgen des Angriffs der Hamas auf Israel.

Theo Koll: Mehr als drei Jahrzehnte beim ZDF

Koll habe "das ZDF-Informationsprogramm in den zurückliegenden drei Jahrzehnten geprägt", erklärt ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten in einer Mitteilung. "Er steht für profunde, unaufgeregte, verlässliche Information. Das hat seine journalistische Karriere ausgezeichnet und wird auch seine letzte 'Berlin direkt'-Sendung prägen."

Vor rund 33 Jahren wurde Koll Redakteur im ZDF-Studio Bonn, viele weitere Stationen folgten bei dem Sender. So leitete er unter anderem acht Jahre das ZDF-Studio in London, moderierte ebenso acht Jahre lang das Politmagazin "Frontal 21" und führte fünf Jahre auch durch das "auslandsjournal". 2014 übernahm er die Leitung des ZDF-Auslandsstudios Südwesteuropa in Paris, Anfang 2019 dann die des Hauptstadtstudios in Berlin.

Bereits vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Koll den Mainzer Sender verlassen und in den Ruhestand gehen wird. Diana Zimmermann wird zum 1. Dezember 2023 die Leitung des ZDF-Hauptstadtstudios übernehmen. Ab November 2023 moderiert sie bereits "Berlin direkt". Shakuntala Banerjee, die als stellvertretende Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios im Wechsel mit Koll das Format präsentiert, führt am 29. Oktober durch die Sendung.