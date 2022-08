Der vierte Teil der "Beverly Hills Cop"-Reihe lässt auf sich warten. Jetzt hat Netflix zwei Namen veröffentlicht, die zum Cast stoßen.

Es tut sich etwas in Beverly Hills! Schon länger ist bekannt, dass Eddie Murphy (61) zum vierten Mal in seine legendäre Rolle des Polizisten Axel Foley schlüpfen wird. Im neuen Teil "Beverly Hills Cop: Axel Foley" hat der Schauspieler zudem namhafte Kollegen an seiner Seite. Wie Streamingriese Netflix jetzt in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, werden Joseph Gordon-Levitt (41) und Taylour Paige (31) im neuen Streifen zu sehen sein.

"Beverly Hills Cop: Axel Foley" in Produktion

Der vierte Teil von "Beverly Hills Cop" wird derzeit produziert, so Netflix. Weitere Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Mark Molloy übernimmt die Regie, für das Drehbuch ist Will Beall verantwortlich. Eddie Murphy fungiert neben Jerry Bruckheimer (78) und Chad Oman (57) als Produzent.

Die Fortsetzung wechselte im Winter 2019 von Paramount zu Netflix. 1984 kam mit "Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall" der erste Teil in die Kinos. Der Film wurde zu einem Kassenschlager und festigte Murphys Filmstar-Status. Es folgten zwei Fortsetzungen in den Jahren 1987 und 1994. Erst 2019 stand fest, dass es einen vierten Teil geben wird. Seitdem wurde es sehr ruhig um das Projekt.

Eddie Murphy drehte zuletzt mit "Der Prinz von Zamunda 2" für Amazon Prime Video bereits ein spätes Sequel zu einem seiner 80er-Kultfilme. Die Fortsetzung erschien am 5. März 2021 beim Streaminganbieter.