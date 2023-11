Die umjubelte HBO-Serie "Big Little Lies" geht offenbar weiter. Das hat Serienstar Nicole Kidman jetzt enthüllt.

Die Drama-Serie "Big Little Lies" avancierte 2017 zu einem großen Erfolg für den US-Kabelkanal HBO. Ganze acht Emmy-Awards gab es für die Premiere der Show mit den Stars Nicole Kidman (56), Reese Witherspoon (47), Shailene Woodley (32), Laura Dern (56) und Zoë Kravitz (34). Eine zweite Staffel, für die die dreifache Oscarpreisträgerin Meryl Streep (74) zum Cast stieß, erschien 2019, doch seitdem ist es ruhig geworden um die beliebte Serie, die in der malerischen kalifornischen Stadt Monterey spielt.

Hat Nicole Kidman gerade die dritte Staffel angekündigt?

Serienstar Nicole Kidman hat "TVLine" zufolge nun aber während einer öffentlichen Fragerunde am vergangenen Freitag in Naples im US-Bundesstaat Florida ganz offenbar eine dritte Staffel von "Big Little Lies" bestätigt. Nach ihren liebsten Rollen der Vergangenheit gefragt, sagte Kidman: "Ich habe 'Big Little Lies' geliebt", um dann ein wenig überraschend und unvermittelt hinzuzufügen: "Wir bringen Ihnen noch eine dritte [Staffel], nur zu Ihrer Information."

Arbeitspensum der Stars und Tod des Regisseurs

Der Kanal HBO äußerte sich auf Anfage von "TVLine" nicht zu Kidmans Äußerungen. Diese stellen noch keine offizielle Verlängerung dar. Dabei sind sich im Grunde seit Jahren die Beteiligten vor und hinter den Kulissen einig, dass sie die Serie rund um die fünf brillanten Hauptdarstellerinnen gerne fortsetzen würden.

So sprach sich schon 2019 HBO-Präsident Casey Bloys für eine Fortsetzung aus, wie "People" berichtet. Auch Serienschöpfer David E. Kelley (67) äußerte sich 2021 dementsprechend, wies jedoch gegenüber "TVLine" auf das "logistische" Problem hin, dass alle Beteiligten "so beschäftigt" seien.

Durch den plötzlichen Tod im Alter von nur 58 Jahren des ausführenden Produzenten und Staffel-eins-Regisseurs Jean-Marc Vallée (1963-2021) tat sich dann 2021 eine weitere Hürde für eine dritte Staffel der Serie auf. Serienstar Zoë Kravitz erklärte daher 2022 gegenüber "GQ": "Wir haben viel darüber gesprochen, eine dritte Staffel zu machen. Leider ist Jean-Marc Vallée, unser unglaublicher Regisseur, letztes Jahr verstorben, was sehr traurig ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, ohne ihn weiterzumachen. Er war wirklich der Visionär dieser Show. Also ist es leider vorbei."