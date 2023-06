Sandra Bullock in "Bird Box" von 2018.

Gleiche Story, anderer Schauplatz: Netflix veröffentlicht einen Teaser zu "Bird Box: Barcelona" dem spanischen Ableger des Horrorhits.

Verödete Straßen, ein Hund mit Augenbinde und ein havariertes Kreuzfahrtschiff vor der Küste: Netflix hat einen neuen Teaser zu "Bird Box: Barcelona" veröffentlicht. Der spanische Ableger des Horrorhits mit Sandra Bullock (58) startet am 14. Juli 2023 bei dem Streamingdienst.

"Tragen sie Augenbinden. Bedecken sie um jeden Preis ihre Augen und vermeiden sie visuellen Kontakt mit diesen Wesen", heißt es in dem knapp zweiminütigen Clip. Die Prämisse unterscheidet sich also nicht von dem Original von 2018. Hier wie dort treiben mysteriöse Kreaturen ihr Unwesen. Jeder, der sie anschaut, wird in den Selbstmord getrieben.

Anstatt das ländliche Kalifornien, wo "Bird Box" größtenteils spielt, ist diesmal die spanische Millionenstadt Barcelona der Schauplatz. Eine Gruppe um Sebastián (Mario Casas, 36) und seine Tochter Sophia (die deutsche Kinderdarstellerin Naila Schuberth) schlagen sich durch die postapokalyptische Metropole.

Regie-Duo aus Barcelona inszeniert das Spin-off

Regie bei "Bird Box: Barcelona" führen die Brüder Alex (42) und David Pastor (44). Beide sind in Barcelona geboren. Hinter ihnen stehen die Produzenten, die bereits für den Film mit Sandra Bullock verantwortlich zeichneten.

Trotz gemischter Kritiken löste "Bird Box" 2018 einen Hype aus. In den sozialen Medien führten viele Menschen Challenges aus, bei denen sie mit verbundenen Augen verschiedene Aktionen durchführten. Dabei kam es auch zu Verletzungen.