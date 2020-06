Es gibt sie, diese Songs, die viele Menschen berühren und zu Hymnen ihrer Zeit werden. Die Twitter-Nutzer sind sich einig: Im Moment ist es das Lied "Mr. Brightside" von der Band "The Killers". Und das fast 20 Jahre nach der Veröffentlichung. Das hat gleich zwei Gründe: Sowohl in Bezug auf die Coronakrise als auch auf die "Black Lives Matter"-Bewegung wollen Musikfans passende Zeilen in dem Lied entdeckt haben.

In der Zeile "Now I'm falling asleep and she's calling a cab" (auf Deutsch: Jetzt schlafe ich ein und sie ruft sich ein Taxi) sehen die Twitter-Nutzer das Akronym "ACAB" versteckt, das für "all cops are bastards" (auf Deutsch etwa: Alle Polizisten sind Schweine) steht und nicht erst seit den "Black Lives Matter"-Demonstrationen dazu dient, Unmut über Polizisten auszudrücken. Doch gerade im Kontext der Demonstrationen gegen Polizeigewalt hat es nun nochmals an Bekanntheit gewonnen, weshalb einige Menschen es auch in den Lyriks von "Mr. Brightside" entdeckt haben wollen.

Mr.Brightside literally said Acab https://t.co/gVQOxJ9xnT — Peligro biológico (@Kremmita) June 5, 2020

The Killers snapped when they wrote Mr.Brightside and said “now i”m falling asleep, and she’s calling ACAB” — metro station boomin (@ChrisMustard) June 6, 2020

Gassing me, turn my eyes into a sea

Swinging through sick police lines

Choking on my own insides

But it's just the price I pay

Destiny is calling me

Washing out my burning eyes

Cause I fight for black lives — Decay (@Entropy_is_god) June 6, 2020

we’re doing just fine pic.twitter.com/z8SB9jlFQq — Sara Yasin (@sarayasin) June 13, 2020

Die Mitglieder der Band "The Killers" wird diese Deutung vermutlich wenig stören, hatten sie sich doch selbst im Jahr 2019 mit der Veröffentlichung des Liedes "Land Of The Free" deutlich gegen Rassismus und die amerikanische Waffengesetze positioniert.

Und auch zu Corona sehen einige Twitter-Nutzer Parallelen, vor allem in der Zeilen "Coming out of my cage, and I've been doing just fine" (auf Deutsch etwa: Ich verlasse meinen Käfig, mir ging es gut). Allerdings mit dem Zusatz, dass es vielen Menschen während der Quarantäne nicht gut ging und sie die Situation als belastend empfanden.

Mr. Brightside hits different when you’re stuck in quarantine. I’m not coming out of my cage bro, and I’m not doing just fine. — therecoveringproblemchild (@MemeDaddyBae) March 29, 2020

The end of quarantine will be like Mr. Brightside except I will be coming out of my cage and not be doing just fine — danielle (@DaniiMarie_13) April 24, 2020

Was sich auf jeden fall nicht leugnen lässt: Den Song laut aufzudrehen und mitzusingen baut schonmal einiges an Frust und Aggression ab.

Quelle: Mashable.com