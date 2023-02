Danai Jekesai Gurira (l.) und Angela Bassett in "Black Panther: Wakanda Forever".

"Black Panther: Wakanda Forever" ist bei Disney+ erfolgreicher gestartet als jeder Marvel-Film zuvor.

"Black Panther: Wakanda Forever" landet einen Startrekord bei Disney+. Zumindest, was das Marvel Cinematic Universe betrifft. "Black Panther: Wakanda Forever" ist die meistgesehene Streaming-Premiere eines Marvel-Films auf Disney+ weltweit, basierend auf den gestreamten Stunden in den ersten fünf Tagen. Das gab der Streamingdienst am Dienstag bekannt. Konkrete Zahlen und vorherige Rekordhalter nannte das Unternehmen aber nicht.

"Black Panther: Wakanda Forever" feierte am 1. Februar 2023 seine Streamingpremiere bei Disney+. Ab dem 9. November 2022 war die Fortsetzung des Überraschungshits von 2018 in den Kinos zu sehen. Auf der großen Leinwand lief "Black Panther 2" ebenfalls erfolgreich, wenn auch nicht so stark wie der Vorgänger. Teil eins liegt mit einem Einspielergebnis von 1,349 Milliarden US-Dollar auf Platz 15 der weltweit umsatzstärksten Filme aller Zeiten. Das Sequel schaffte es mit rund 842 Millionen "nur" auf Platz 87.

Doku über Making-of ab 8. Februar bei Disney+

Disney+ will auch weiter auf der Erfolgswelle von "Black Panther: Wakanda Forever" surfen. Ab dem morgigen Mittwoch (8. Februar) steht beim Streamingdienst eine Making-of-Doku bereit. "Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of Black Panther: Wakanda Forever" verspricht laut Pressemitteilung exklusive Einblicke hinter die Kulissen und Interviews zur Entstehung des Superheldenspektakels.

"Black Panther: Wakanda Forever" darf sich zudem berechtigte Hoffnungen auf einen Oscar machen. Fünfmal ist die afrofuturistische Science-Fiction für einen Goldjungen nominiert. Unter anderem gehen Rihanna (34) mit dem Song "Lift Me Up" sowie Nebendarstellerin Angela Bassett (64) ins Rennen. Die Schauspielerin gewann bereits den Golden Globe in dieser Kategorie.