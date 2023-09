Ab 21. September feiert "Blamieren oder Kassieren" seinen Einstand als Primetime-Show. Alle Infos zum neuen Ableger des Quiz-Formats.

Elton (52) kehrt mit "Blamieren oder Kassieren" zurück ins TV - und das in der Primetime bei RTL. Ab dem 21. September (20:15 Uhr) zeigt der Sender, der sich das Format vom Konkurrenten ProSieben geschnappt hat, immer donnerstags und in zwölf Folgen. Was erwartet die Zuschauer in der Primetime-Ausgabe?

"Natürlich wird das rote Sakko zur besten Sendezeit besonders glänzen", stellt Elton im RTL-Interview das Tragen seines typischen roten "Blamieren oder Kassieren"-Sakkos in Aussicht. "Vielleicht trage ich sogar ein rotes Lack-Jackett. Lassen Sie sich überraschen!" Er freue sich sehr auf die Show, die für ihn "wirklich überfällig" gewesen sei. Dass das Quiz-Format über die Jahre so beliebt geworden ist, führt er auf das klare Spielprinzip zurück. "Es werden Fragen gestellt und wer die meisten Antworten weiß, gewinnt. Mehr nicht. Die Show hat das gleiche Erfolgsgeheimnis: Sie ist einfach und unkompliziert, so wie ich."

In der Neuauflage werden zwei Promi-Kandidaten gegeneinander antreten und müssen ihr Wissen im besonderen Quizduell unter Beweis stellen. "Schon in der nächsten, mitreißenden Finalrunde geht es dann um alles oder nichts", heißt es vom Sender. Ein Gast aus dem Studiopublikum werde persönlich von Moderator Elton ausgewählt und trete dann gegen den zuvor siegreichen Promi an. Der "Normalo"-Kandidat kann dann ebenfalls mit seinem Wissen punkten und vielleicht sogar am Ende den Gewinn von 10.000 Euro einstreichen.

Einige Promis, die sich der Quiz-Herausforderung stellen, stehen bereits fest: "GZSZ"-Star Susan Sideropoulos (42), Komiker Michael Mittermeier (57), "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (59), Sänger Sasha (51), Moderatorin Andrea Kiewel (58) und Fußballstar Kevin Großkreutz (35) stellen sich den kniffligen Fragen.

Geschichte der Show

Im Juni 2022 bekam "Blamieren oder Kassieren" bereits einen ersten großen Auftritt: Als neue Show "Blamieren oder Kassieren XL" wurde das Format immer mittwochs um 21:25 Uhr auf ProSieben und damit im Anschluss an die Neuauflage von "TV total" mit Sebastian Pufpaff (46) gezeigt. Zuvor hatte das Quiz-Format lediglich als Teil von Stefan Raabs (56) "TV total", "Schlag den Raab", "Schlag den Star", "Schlag den Henssler", "Schlag den Besten" oder der "TV total"-Neuauflage gedient. Im Original spielte Stefan Raab in seiner Sendung gegen einen Studiogast aus dem Publikum das Quiz. Bei den anderen Formaten traten beziehungsweise treten jeweils die Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Nie fehlen darf Elton als Quizmaster im roten Sakko.

Die größte Herausforderung, das Quiz zu moderieren, sei das Vorlesen der Fragen, erklärte Elton im Interview mit spot on news im Juni 2022 zum Start der "XL"-Ausgabe. "Die Themen sind so vielfältig, abwechslungsreich und aktuell, dass ich ständig neue Namen, Fremdwörter und die korrekte Aussprache draufhaben muss. Es geht ja um Geld, da muss alles mit rechten Dingen zugehen." Und wer hat ihn bis jetzt am meisten in der "Blamieren oder Kassieren"-Geschichte beeindruckt? "Dass Stefan ein Star ist, steht wohl außer Frage. Und das sage ich nicht nur, weil ich laut Vertrag zu dieser Antwort verpflichtet bin. Das Allgemeinwissen von König Lustig ist wirklich außergewöhnlich. Und das Beeindruckende daran ist nicht, dass er so viel weiß, sondern, dass ich keine Ahnung habe, wann er überhaupt die Zeit hatte, sich das alles draufzuschaffen. Er wäre definitiv der ultimative Quiz-Endgegner."

In 2024 kommt übrigens ein weiteres Format von Stefan Raab zurück: "Schlag den Besten" wird dann ebenfalls von Elton moderiert, einen Starttermin gibt es noch nicht.