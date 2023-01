von Stefan Schmitz Die ARD präsentiert den Kampf des ersten Verfassungsschutzchefs John gegen Ex-General Gehlen als Panorama der jungen Bundesrepublik. Regisseurin Claudia Garde über ihren Sechsteiler, der schon in der Mediathek zu sehen ist.

In der Serie zeigen sie den hochpolitischen Konflikt zwischen Otto John und Reinhard Gehlen, den verfeindeten Chefs der deutschen Geheimdienste in den 50er-Jahren – aber zugleich ein Panorama der jungen Bundesrepublik mit all ihren Konflikten und Belastungen. War das in Ihren Augen eine düstere Zeit?

Aus heutiger Perspektive schon. Aber für die Menschen, die damals gelebt haben, war es wahrscheinlich eine helle Zeit. Krieg und Not waren überwunden, man durfte vergessen und hat verdrängt. Die Filme der Zeit waren schmerzhaft naiv und banal; allesamt geprägt vom Wunsch, wegzuschauen. Und dabei war es eine Gesellschaft der Traumatisierten, wie nach jedem Krieg. Das ist ein großes Thema der Serie.