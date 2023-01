Die dritte Staffel "Bridgerton" wird mit Spannung erwartet. Doch offenbar müssen Fans auf die Figur Daphne Bridgerton verzichten.

Fans der erfolgreichen Netflix-Serie "Bridgerton" warten sehnsüchtig auf die dritte Staffel. Doch scheinbar müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer in den neuen Folgen auf eine beliebte Figur verzichten. Phoebe Dynevor (27) alias Daphne Bridgerton soll in Staffel drei offenbar nicht auftauchen. Das hat die Schauspielerin selbst in einem Interview mit "Screen Rant" auf dem Sundance Film Festival angedeutet.

"Auf Staffel drei bin ich als Zuschauer gespannt"

Dynevor ließ die Bombe platzen, als sie gefragt wurde, ob es in der kommenden Staffel irgendwelche "aufregenden Dynamiken für Daphne" geben würde. "Leider nicht in Staffel drei. Möglicherweise in der Zukunft", sagte die 27-Jährige. "Aber auf Staffel drei bin ich als Zuschauer einfach gespannt." Auch das Branchenportal "Deadline" soll von Quellen erfahren haben, dass Dynevor ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllt haben soll. Netflix hat sich bislang noch nicht dazu geäußert. Zudem bleibt offen, ob Daphne vielleicht in späteren Staffeln nochmal einen Auftritt hat.

In der ersten Staffel von "Bridgerton" ging es um die Liebesgeschichte zwischen Daphne Bridgerton und dem Herzog von Hastings, Simon Basset - gespielt von Regé-Jean Page (34). Dynevor war in der zweiten Staffel nur in wenigen Episoden zu sehen, Page verließ die Serie hingegen nach Staffel eins. In der zweiten Staffel drehte sich alles um die Suche ihres Bruders Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 34) nach einer passenden Ehefrau.

Darum geht's in Staffel drei

In der dritten Staffel "Bridgerton" wird es insbesondere um das Liebesleben von Lady Whistledown beziehungsweise Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 36) und Colin Bridgerton (Luke Newton, 29) gehen, wie die Schauspielerin im Mai 2022 via Instagram verkündet hatte. Die Produktion begann im Sommer 2022. Wann Netflix die neue Staffel zeigt, ist derzeit noch nicht klar.