von Laura Stunz Die dritte Staffel des Netflix-Hits "Bridgerton" wird bereits gespannt erwartet. Nun hat der Streaming-Dienst erste Bilder zur Fortsetzung veröffentlicht, die Colin Bridgerton und Penelope Featherington in vertrautem Umgang zeigen.

Bonbonfarbene Kostüme, ein einzigartiges Bühnenbild und jede Menge Klatsch und Tratsch – die ersten zwei Staffeln von "Bridgerton" begeisterten bereits zahlreiche Fans auf der ganzen Welt und zählen zu den erfolgreichsten Netflix-Produktionen überhaupt.

Netflix veröffentlicht erste Bilder zu "Bridgerton"-Staffel 3

In nahezu allen Ländern, ausgenommen Japan, sicherte sich die Romanverfilmung einen Platz in den Top Ten der Streaming-Charts, in 83 Ländern erreichte sie sogar Platz eins. Kein Wunder also, dass Netflix die Erfolgsserie bereits 2020 um zwei weitere Staffeln verlängerte. Bis Staffel 3 auf den Streamingmarkt kommen, müssen sich Fans jedoch noch eine Weile gedulden. Neu veröffentlichte Fotos zur Fortsetzung, die Netflix im Rahmen des Fan-Events Tudum enthüllte, geben Fans jetzt aber einen ersten Vorgeschmack darauf, wie es mit ihren liebsten Charakteren zukünftig weiter gehen wird.

Wie in den vorherigen Staffeln steht auch in Staffel 3 ein Pärchen und dessen Liebesbeziehung im Fokus: Denn Colin Bridgerton und Penelope Featherington, die Ende der ersten Staffel als Lady Whistledown enthüllt wurde, werden sich ihrer Liebe endlich von beiden Seiten bewusst. Und die ersten Bilder sehen vielversprechend aus.

Romantik, Herzschmerz und Drama

Man sieht das Paar in einer intimen Situation, die sie womöglich kurz vor einem Kuss zeigt sowie während eines Festes, auf dem es sich vertraute Blicke zuwirft. Weitere Aufnahmen zeigen Colin, wie er verschmitzt in eine Richtung – womöglich zu Penelope – schaut, und Penelope, wie sie nachdenklich auf einer Fensterbank sitzt und nach draußen in die Ferne blickt.

© LIAM DANIEL/NETFLIX

Was das bedeutet? Wohl, dass es mal wieder turbulent im Hause Bridgerton zu gehen – und, dass es neben reichlich Romantik wohl auch jede Menge Herzschmerz und Drama geben wird.

© LIAM DANIEL/NETFLIX

Die offizielle Staffelbeschreibung verrät, dass Penelope sich – nachdem sie die Hoffnung, dass Colin sie jemals lieben könnte, aufgegeben hat – auf die Suche nach einem passenden Gemahlen begibt. Und ausgerechnet Colin unterstützt sie dabei. Mit der Zeit bemerkt er, dass er für Penelope doch mehr empfindet, als er eigentlich geglaubt hat.

© LIAM DANIEL/NETFLIX

Doch damit nicht genug Drama: Zwischen Penelope und Eloise Bridgerton herrscht immer noch dicke Luft, eine Versöhnung der Freundinnen steht zunächst nicht im Raum. Und auch Anthony Bridgertons und Kates Romanze, die in Staffel 2 im Mittelpunkt stand, wird weiterhin Teil der Fortsetzung sein. Es kehren somit einige bekannte Gesichter ins "Bridgerton"-Universum zurück, einzig Phoebe Dynevor, die in Staffel eins in die Hauptrolle der Daphne Bridgerton spielte, wird in der dritten Staffel nicht dabei sein.

Wie auch die vorherigen Staffeln ist die Fortsetzung an die gleichnamige Buchreihe von Julia Quinn angelehnt und stützt sich auf den vierten Teil "Penelopes pikantes Geheimnis".

"Ich habe wirklich das Gefühl, dass jetzt die Zeit von Colin und Penelope gekommen ist. Da wir diese beiden Schauspieler seit Staffel eins auf unseren Bildschirmen sehen, haben wir schon ein wenig in sie investiert", sagte Showrunnerin Jess Brownell dazu bereits im vergangenen Jahr im Gespräch mit "Variety". Schon in der zweiten Staffel habe es Momente gegeben, in denen Colin Penelopes Gefühle für ihn bemerkt hat. "Anstatt diese Dynamik auf der Stelle treten zu lassen, wollten wir sie in ihrer Staffel weiter ausbauen", erklärt sie.

Starttermin versehentlich geleaked

"Ich habe das Gefühl, wenn man zusähe, wie Penelope noch eine weitere Staffel lang diesen Jungen anhimmelt, dann würde man denken: 'Reiß dich zusammen! Komm schon, mach weiter und komm darüber hinweg'", kommentierte auch Hauptdarstellerin Nicola Coughlan, die Penelope verkörpert, die Veränderung der Chronologie der Buchreihe.

Bislang gibt es noch keinen offiziellen Starttermin, ein versehentlicher Leak der portugiesischen Netflix-Instagramseite hat das geplante Datum jedoch frühzeitig verraten: So soll die dritte Staffel voraussichtlich am 14. Dezember 2023 auf Netflix erscheinen.

Quellen: "Netflix", Twitter, "Variety"