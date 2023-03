"Brokeback Mountain" kommt auf die Bühne. In London startet im Mai eine Theateradaption der einst mit Heath Ledger verfilmten Story.

"Brokeback Mountain" kann bald auch auf der Theaterbühne bestaunt werden. Die Adaption der Kurzgeschichte von Annie Proulx (87) feiert am 10. Mai 2023 ihre Premiere am Londoner West End. Dies gab das Theater Soho Place unter anderem auf Instagram bekannt. Dort soll das Stück bis zum 12. August laufen.

Annie Proulx' erstmals 1997 veröffentlichte Kurzgeschichte über zwei Cowboys, die sich in den 1960er-Jahren ineinander verlieben, wurde bereits 2005 verfilmt. Die Adaption von Ang Lee (68, "Life of Pi") mit Heath Ledger (1979-2008) und Jake Gyllenhaal (42) wurde umgehend zu einem modernen Klassiker. "Brokeback Mountain" gewann drei Oscars, unter anderem für die beste Regie. Die Tatsache, dass es nicht den Preis für den besten Film gab, gilt bis heute in der Oscar-Geschichte als Skandal, der nur aufgrund vieler konservativer Mitglieder in der Academy zustande kam.

Kritik an heterosexuellem Cast

Die Hauptrollen in der Bühnenversion verkörpern Lucas Hedges (26) und Mike Faist (31). Hedges wurde für seine Nebenrolle in "Manchester by the Sea" an der Seite von Casey Affleck (47) bekannt. Faist machte unter anderem mit seiner Rolle als Bandenanführer Riff in "West Side Story" auf sich aufmerksam.

In den Kommentaren unter dem Instagram-Post des Soho Place Theaters regt sich vereinzelnd Kritik an der Besetzung von zwei heterosexuellen Schauspielern in dieser Rolle. Manche User hätten sich homosexuelle Darsteller gewünscht, da diese zu wenig Chancen bekommen würden, ihre Sexualität auf der Bühne zu repräsentieren.

Mit dem Songwriter Dan Gillespie Sells (44) liefert allerdings ein bekennend homosexueller Künstler die Songs.

Das Skript für die Theateradaption stammt von Ashley Robinson. "Ashleys Buch ist frisch und zutiefst bewegend und eröffnet Blickwinkel, die weder im Original noch in den nachfolgenden Bearbeitungen sichtbar sind", sagt Annie Proulx über sein Skript. "'Brokeback Mountain' wurde in verschiedenen Formen neu übertragen, jede mit ihrer ganz eigenen Stimmung und Wirkung", so die Autorin.

Neben der Verfilmung von Ang Lee gibt es bereits eine Opernfassung von "Brokeback Mountain", die 2014 ihre Premiere in Madrid feierte.