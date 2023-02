Nach einer langen Pause kehrt die Fantasy-Serie "Carnival Row" mit Orlando Bloom und Cara Delevingne zurück. Das erwartet die Zuschauer.

Nach einer überaus langen Pause von fast vier Jahren kehrt die beliebte Fantasy-Serie "Carnival Row" auf die Bildschirme von Amazon Prime Video zurück. Am heutigen 17. Februar sind die ersten beiden Episoden aus Staffel zwei auf Amazons Streamingdienst erschienen. Erneut schlagen sich die Hauptdarsteller Orlando Bloom (46) und Cara Delevingne (30) als Rycroft Philostrate und Vignette Stonemoss durch den The Burgue genannten Hauptschauplatz der Serie "Carnival Row".

"Carnival Row" endet mit Staffel zwei

Fans der Serie müssen verkraften, dass die zweite Ausgabe der Show auch die letzte bleiben wird. Das gab Amazon im vergangenen November bekannt. Dafür besteht Staffel zwei aus ganzen zehn Episoden. Pro Woche werden zwei neue Folgen auf einmal bei Prime Video zum Abruf zur Verfügung stehen, wodurch das große Serienfinale aller Voraussicht nach am 17. März erscheinen wird.

Das geschah im Finale von Staffel eins

Am Ende der vergangenen Staffel überschlugen sich die Ereignisse im Fantasy-Stadtstaat The Burgue. Nach dem Tod von Kanzler Absalom Breakspear (Jared Harris, 61) übernimmt dessen Sohn Jonah (Arty Froushan, 29) die Regierungsmacht. Das Feen-Viertel Carnival Row lässt Jonah einzäunen, und errichtet so ein Ghetto. Feen und Menschen sollen sich künftig nicht mehr vermischen können.

Rycroft Philostrate bekennt sich indes zu seiner Feen-Natur, und lebt fortan mit Vignette Stonemoss in dem neu errichteten Ghetto. Die Liebenden Agreus (David Gyasi, 43) und Imogen (Tamzin Merchant, 35) nehmen Jonahs Schiff, um die Burgue zu verlassen und ein neues Zuhause zu finden.

Darum geht es in der zweiten "Carnival Row"-Staffel

Genau an diesem Punkt setzen die Ereignisse aus Staffel zwei an. "Philo" und seine Partnerin Vignette leben im Ghetto zusammen, sind sich jedoch nicht einig darüber, wie auf die Unterdrückung der Feen und anderen magischen Wesen durch die Menschen reagiert werden soll. So überfällt Vignette gleich in den ersten Momenten der neuen Staffel einen Zug der Menschen, um wertvolle Vorräte zu stehlen.

Philo wird unterdessen in sein altes Leben als Polizist hineingezogen, als eine grausame Mordserie die Stadt erschüttert. Seine alten Kollegen bitten den ehemaligen Inspektor um Hilfe bei den Ermittlungen, sind ihm gegenüber jedoch auch skeptisch eingestellt, da sie jetzt seine wahre Natur kennen.

Vignettes ehemalige Partnerin Tourmaline (Karla Crome, 34) scheint nach dem Tod der Hexe Aoife Tsigani (Alice Krige, 68) deren übernatürliche Kräfte geerbt zu haben. Imogen und Agreus landen bei ihrer Flucht in einem benachbarten Stadtstaat, der ein auf radikal neues Gesellschaftsmodell setzt. Darüber sind die beiden in höchstem Maße erstaunt.

"Carnival Row": Deswegen ist Staffel zwei sehenswert

Auch wenn "Carnival Row" mit der zweiten Staffel endet, sollten sich Zuschauer die neuen Episoden von Amazons aufwendiger Fantasy-Produktion nicht entgehen lassen. Denn auch in Staffel zwei vermag die von den Co-Serienschöpfern Travis Beacham (43) und René Echevarria (61) erschaffene Steampunk-Serie mit ihrem selten gezeigten urbanen Fantasy-Setting nach wie vor zu fesseln.

Neben der gewohnt detailverliebten, opulenten Ausstattung tritt auf der Handlungsebene der Serie die grausame Unterdrückung der Feen und Faune noch deutlicher als zuvor in den Vordergrund. Zugleich erleben die so unterschiedlichen Liebenden Imogen und Agreus, wie echte Veränderung in der Welt von "Carnival Row" aussehen kann.

Nicht zuletzt wird die Amazon-Serie jedoch getragen von der grandiosen Chemie der beiden Hauptdarsteller Bloom und Delevingne, deren mitreißende Liebesgeschichte auch in Staffel zwei für Zuschauerinnen und Zuschauer einige Überraschungen parat hält.