Wieder einmal fährt Talkshow-Host James Corden mit Promis durch die Gegend und stimmt Songs an - diesmal mit den Stars aus "Friends".

Moderator James Corden (42) ist unter anderem für sein Format "Carpool Karaoke" bekannt, in dem er mit den unterschiedlichsten Stars durch die Gegend fährt und Lieder anstimmt. Nun hatte er eine besondere Truppe zu Gast. Seine Fahrgemeinschaft bestand aus Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (57), Lisa Kudrow (57), David Schwimmer (54), Matt LeBlanc (53) und Matthew Perry (51) - den Stars der Hit-Serie "Friends". Gut gelaunt machten sie eine eher holprige Fahrt durch die Warner Bros. Studios in Hollywood, wo die Sitcom und nun auch die gefeierte Reunion der Show gedreht wurden. Natürlich sangen sie zusammen "I'll be there for you...", die Titelmelodie der Serie.

James Corden: "Sind alle am Leben?"

Dem Moderator, der die Schauspieler mit einem großen Golfwagen herumkutschierte, passierte jedoch ein kleines Malheur. Als Corden ausstieg, machte das Fahrzeug plötzlich einen Satz nach hinten. Er hatte anscheinend vergessen, die Handbremse anzuziehen. Nach einem kurzen Schock konnten die Stars aber direkt darüber Lachen, denn passiert war glücklicherweise nichts. "Sind alle am Leben?", fragte Corden zunächst besorgt. Dann erklärte er, offenbar ohne dass die Stars es mitbekamen: "Ganz ehrlich: Ich hätte gerade beinahe den Cast von 'Friends' getötet."

Im Mai hatte James Corden die von Millionen Fans erwartete Serien-Reunion von "Friends" präsentiert. Damals entstand auch das nun veröffentlichte Video.