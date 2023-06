von Laura Stunz In "Challengers" spielt Hollywood-Star Zendaya einen Tennis-Profi, der sich in einer Dreiecksbeziehung mit zwei befreundeten Tennis-Spielern wiederfindet. Dabei zeigt sie sich von einer ganz neuen Seite.

Was haben Sport, Sex und eine Dreiecksbeziehung gemeinsam? Sie sind allesamt eine Herausforderung und bringen einen so richtig ins Schwitzen. Für "Spiderman"-Star Zendaya kommen im neuen Film "Challengers" alle drei Herausforderungen zusammen.

Ob und wie sie diese meistert zeigt jetzt der neue Trailer zum Spielfilm, der von "Call Me by Your Name"-Regisseur Luca Guadagnino produziert wurde. Eins vorweg: Es wird dramatisch, heiß und wild.

Dramatisch, heiß und wild

In der Rolle der Profi-Tennis-Spielerin Tashi findet sich der Hollywood-Star zu Wettkampfzeiten in einer dynamischen Dreiecksbeziehung mit zwei befreundeten Tennis-Spielern wieder, die beide wie besessen von Tashi sind. Ganz unschuldig ist die Tennisspielerin daran jedoch nicht. Wie der Trailer zeigt, verführt sie die Freunde gleichzeitig auf überaus dominante und bestimmte Weise, gibt sich dabei aber gleichermaßen unnahbar und gefühlskalt. Welche Konsequenzen ihr Verhalten mit sich bringt, zeigt sich Jahre später, als die Drei plötzlich wieder aufeinander treffen ...

"Challengers" spielt auf zwei Zeitebenen: Der Vergangenheit – hier lernen sich die Drei erstmals lieben und kennen, das Drama nimmt seinen Lauf, sowie der Gegenwart – hier ist Tashi mittlerweile Trainerin, nachdem sie den Sport aufgrund einer schweren Verletzung unverhofft aufgeben musste und mit Art, einem der beiden Männer aus ihrer damaligen Affäre, verheiratet. Doch auch Patrick (der andere Liebhaber) hat für Tashi noch Gefühle – und bei einem entscheidenden Tennis-Spiel zwischen Art und Patrick scheint die Situation nicht mehr nur auf dem Platz zu eskalieren.

Zendaya, die ihr Image als einstiger "Disney"-Star seit ihrer Rolle in der Skandal-Serie "Euphoria" zunehmend ablegen will, zeigt sich in "Challengers" von einer ungewohnt dominanten und erotischen Seite. Und genau diese bringt Fans derzeit zum Ausflippen. Der Trailer zu "Challengers" wird in den sozialen Medien seit seinem Release regelrecht gehyped.

"50 Shades of Grey – Tennis Edition"

"50 Shades of Grey – Tennis Edition", kommentierte ein Nutzer auf YouTube, ein weiterer schreibt "Zendaya hat ihre Verwandlung zu erwachsenen Rollen toll gemeistert. Sie hat immer wieder gezeigt, wie vielseitig sie ist. Ich freue mich sehr auf den Film!!"

Neben Zendaya übernehmen Mike Faist, der mit Spielbergs Neuinterpretation "West Side Story" bekannt wurde, sowie Josh O'Connor, der für seine Rolle als junger Prince Charles in "The Crown" bereits einen Emmy gewann, die Hauptrollen.

"Challengers" läuft am 14. September 2023 in den deutschen Kinos an.