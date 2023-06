Im Spin-off der Gay-Datingshow "Prince Charming" gehen Singles erneut auf die Suche nach dem Richtigen. Alle Fakten zu "Charming Boys".

Die Dating-Formate "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" haben mit "Bachelor in Paradise" schon länger ein eigenes Spin-off. Darin gehen ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten erneut auf Liebessuche. Diese zweite Chance bekommen nun auch Ex-Kandidaten der Gay-Datingshow "Prince Charming". Wie funktioniert "Charming Boys" und wer zieht in die Turtel-Villa?

Im Spin-off werden nach und nach 17 Singles in eine Villa auf Koh Samui, Thailand, ziehen. Unter den Flirtwilligen befinden sich zum einen die Allstars und damit Ex-Kandidaten vergangener "Prince Charming"-Staffeln, zum anderen Newcomer, die neu im "Prince Charming"-Kosmos sind. Alle Männer lernen sich kennen, müssen sich in "Ga(y)mes" als Team beweisen und können sich für Zweisamkeit in die Charming Suite zurückziehen. RTL deutet zudem an, dass Kandidaten möglicherweise schon vor der Show ein Techtelmechtel hatten oder noch "Altlasten" zu klären haben.

2019 ging die erste "Prince Charming"-Staffel mit dem Prince Nicolas Puschmann (32) an den Start. Es folgten drei weitere Staffeln mit den Prinzen Alexander Schäfer, Kim Tränka und Fabian Fuchs, der 2022 zuletzt auf die Suche nach Mr. Right ging. Für die große Liebe reichte es nicht immer, deshalb sind unter den Allstars auch Gewinner der vergangenen Staffeln.

Das sind die "Charming Boys" 2023

In Show eins ziehen die Allstars Aaron (28) und Martin (29) aus der ersten Staffel, Kevin (33) und Jan (28) aus der dritten Staffel und Philippe (30) und der Zweitplatzierte Tim (26) aus Staffel vier ein. Unter den Newcomern befinden sich Pitzi (32), Sebastian (35) und Rudi (36).

In den weiteren Episoden folgt der Einzug von Gino (35) und Jan Maik (33) aus Staffel zwei, Maurice (24) aus Staffel drei und Basti (23) aus Staffel vier. Die beiden letzteren haben jeweils ihre Staffel gewonnen. Als Newcomer werden sich noch Leon (28), Lukas (23), Nik (31) und Vladi (36) hinzugesellen.

Auch bei "Charming Boys" werden am Entscheidungsabend keine Rosen, sondern Krawatten vergeben. Der Charming Boy, der am Ende einer Gentlemen's Night keine Krawatte verliehen bekommt und nicht Teil eines Couples ist, muss sich aus der Villa verabschieden. Am Ende werden zwei Männer als das Charming Couple 2023 gekürt und dürfen 10.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Ab 15. Juni stellt RTL+ wöchentlich eine von zehn Folgen "Charming Boys" zum Abruf bereit.