Der "Cheers"-Cast feierte Reunion und erinnerte dabei an den verstorbenen Serienliebling Kirstie Alley - sowie ein kurioses Geschenk.

Der Cast der beliebten US-Sitcom "Cheers" (1982-1993, NBC) feierte am Wochenende eine Reunion beim ATX TV Festival in Austin, Texas. Dabei erinnerten die Schauspieler George Wendt (74) und John Ratzenberger (76) an den verstorbenen Serienliebling Kirstie Alley (1951-2022).

Wie das "People"-Magazin berichtet, erzählten die Schauspieler von ihrem Willkommensgeschenk für Alley, als diese in der sechsten Staffel zur Sitcom dazustieß. Wendt und Ratzenbergers Wahl war demnach auf eine "Schrotflinte" gefallen. In einer sehr "trendigen Gegend" in Melrose, Hollywood, seien sie fündig geworden. Ratzenberger erzählte weiter, dass Wendt den Scherz mit einer Grußkarte auf die Spitze getrieben habe. "Ich glaube, du hast sogar auf die Karte geschrieben: 'Du musst dir den Weg nach draußen freischießen'", sagte er. Danach seien sie "nie wieder mit der Organisation von Geschenken betraut worden".

Kirstie Alley, die im Dezember im Alter von 71 Jahren an Krebs starb, wurde 1987 durch ihre Rolle als Rebecca Howe in der erfolgreichen NBC-Sitcom berühmt. Für ihre Darstellung in der in Boston angesiedelten Serie erhielt sie 1991 einen Golden Globe als beste Schauspielerin und einen Emmy als herausragende Hauptdarstellerin.

Das ATX TV Festival

Das ATX TV Festival bringt TV-Fans und die Branche zusammen, um die "Lieblingsmomente im Fernsehen zu feiern", wie es auf der Homepage heißt. Es fand zum 12. Mal in der Innenstadt von Austin, Texas, statt. Präsentiert wurden "vergangene, aktuelle und kommende Serien in Form von Reunions, Vorführungen, Q&As, Podiumsdiskussionen" und vielen anderen Veranstaltungen. Gezeigt wurden dabei unter anderem "nie ausgestrahlte Pilotfilme, allzu bald abgesetzte Serien, aktuelle Favoriten und Weltpremieren".