"Küss ihn" oder "Küss ihn nicht" – der Zuschauer entscheidet in "Choose Love", welchen Schritt die Hauptfigur gehen wird.

Erste interaktive RomCom auf Netflix: In "Choose Love" entscheiden Sie über das Ende

von Laura Stunz Ende August erscheint die erste interaktive romantische Komödie auf Netflix. In "Choose Love" können Sie selbst über das Ende der Geschichte entscheiden. Alle Infos zum neuen Format.

Bei "Choose Love" entscheiden Sie über das Ende der Geschichte. Klingt cool? Ist es auch. Die erste interaktive romantische Komödie auf Netflix orientiert sich an Beispielen wie "Black Mirror: Bandersnatch" oder "Cat Burglar" und ermöglicht dem Zuschauer gleich mehrere Auswahlmöglichkeiten, mit denen entschieden werden kann, welchen Weg die Hauptfigur in der Serie einschlägt.

"Choose Love" auf Netflix: Zuschauer entscheiden über Handlungen der Protagonistin

In "Choose Love" geht es um die Aufnahmetechnikerin Cami Conway, gespielt von "Cinderella Story"-Star Laura Marona. Das Leben von Cami könnte scheinbar nicht besser sein. Neben ihrem Traumjob hat sie einen wundervollen Freund, Paul (Scott Michael Foster), mit dem sie bereits ihre Zukunft plant. Eine Verlobung, Kinder und natürlich eine atemberaubende Hochzeit stehen im Raum. Doch mehr und mehr zweifelt Cami an ihren bisherigen Entscheidungen und fragt sich, ob das Leben, das sie gerade führt, wirklich das ist, was sie möchte.

Mit Paul hat Cami ihre große Liebe gefunden – oder? © Nicola Dove/Netflix

"Hat sie nur Angst, etwas zu verpassen, oder schlägt bei ihr die damit verbundene Bindungsangst zu? Oder verpasst sie damit eine steilere Karriere, wie zum Beispiel die schon lange aufgegebene Gesangskarriere, von der sie einst geträumt hat?", heißt es in der Serienbeschreibung von Netflix. Und auch an ihrer Beziehung soll Cami zunehmend zweifeln – vor allem, nachdem sie auf Rex Galier ("Victorious"-Darsteller Avan Jogia), einen attraktiven, britischen Rockstar trifft und dann auch noch ihre erste große Liebe Jack Menna (Titanium-Mitglied Jordi Webber) auftaucht, um sie zurückzugewinnen.

Große wie kleine Entscheidungen

Klingt nach einem waschechten Gefühlschaos. Die Kontrolle über Camis Entscheidungen liegen jedoch allein in der Hand des Zuschauers. Netflix warnt: "Sei vorsichtig! Die Dinge entwickeln sich nicht immer so, wie du denkst!" Der neu veröffentlichte Trailer gibt bereits erste Einblicke in die Funktionsweise des interaktiven Formates.

Man sieht Cami bei einer Tarotkartenlegerin, die ihr offenbart, dass sie schon bald in verschiedene Richtungen gezogen werden wird. Vermutlich von den drei jungen Männern, die um ihr Herz kämpfen, vielleicht aber auch von den Zuschauern, die mit ihrer Auswahl beeinflussen, wie es in Camis Leben weitergeht. Neben großen Entscheidungen wie "Wähle Paul", "Wähle Jack" oder "Wähle Rex", entscheidet der Zuschauer auch über kleinere Momente: "Küss ihn" oder "Küss ihn nicht" lautet beispielsweise eine Auswahlmöglichkeit, die im Trailer gezeigt wird.

In "Choose Love" bringt der britische Rockstar Rex Galier die Gefühlswelt der Hauptdarstellerin komplett durcheinander. © Nicola Dove/Netflix

Produziert wird die Netflix-Serie von "Verrückt nach Mary"-Macherin Deborah Evans. "A Perfect Pairing"-Produzent Stuart McDonald führt Regie, "Descendants"-Autorin Josann McGibbon ist für das Drehbuch verantwortlich.

"Choose Love" ist ab dem 31. August 2023 auf Netflix im Stream abrufbar.

