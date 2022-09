Sieben Jahre nach der finalen Episode wird ein Wunsch der "Community"-Fans wahr: Die Sitcom und ihre Stars kehren mit einem Film zurück.

Fans der US-Sitcom "Community" können ihr Glück kaum glauben: Rund sieben Jahre, nachdem die finale Folge der Serie ausgestrahlt wurde, wird sie mit einem Film fortgesetzt. Die frohe Kunde hat Peacock, Dienstleister von NBCUniversal, auf seinem offiziellen Instagram-Account mitgeteilt. "Menschliche Wesen, es ist an der Zeit. Willkommen zurück in Greendale", heißt es dort. Dazu wurde ein Bild gepostet, auf dem geschrieben steht: "#AndAMovie".

Dabei handelt es sich um einen Insider-Witz aus der Serie, der von Fans in den vergangenen Jahren leidenschaftlich aufgegriffen wurde, um den "Community"-Film Wirklichkeit werden zu lassen. In einer Folge der zweiten Staffel fiel der Satz: "Sechs Staffeln und ein Film!" - die sechs Staffeln hatte "Community" 2015 mit dem Serienfinale geschafft, der Film folgt nun tatsächlich.

"Wir sind ungemein dankbar, dass wir 15 Jahre später den Fans den versprochenen Film liefern können", zitiert die Branchenseite "Deadline" Susan Rovner, eine Vorsitzende von NBCUniversal.

Das ist bereits bekannt

"Community"-Fans werden sich auf zahlreiche Wiedersehen mit den Stars der Serie freuen können. So sei laut "Deadline" bereits in trockenen Tüchern, dass Joel McHale (50, Jeff Winger), Danny Pudi (43, Abed Nadir), Alison Brie (39, Annie Edison), Gillian Jacobs (39, Britta Perry), Jim Rash (51, Craig Pelton ) und Ken Jeon (53, Ben Chang ) zum Community College in Greendale zurückkehren werden. Serienschöpfer Dan Harmon (49) wird zudem auch den Film realisieren.

Einige namhafte Stars werden jedoch fehlen: Allen voran Chevy Chase (78, Pierce Hawthorne), der sich mit seinem Verhalten am Set gegenüber seinen Kollegen bereits frühzeitig nach Staffel vier ins Aus geschossen hatte und in der fünften nur einen Gastauftritt hinlegen durfte. Und auch Donald Glover (39, Troy Barnes) und Yvette Nicole Brown (51, Shirley Bennett), die nach Staffel fünf ausgestiegen waren, werden dem Vernehmen nach nicht für den "Community"-Film zur Verfügung stehen. Manch ein Fan wird aber sicherlich zumindest auf einen kurzen Gastauftritt der beiden hoffen.

Ein angepeilter Starttermin für "Community: The Movie" ist noch nicht mitgeteilt worden.