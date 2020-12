TVNow präsentiert ab 8. Dezember das neue Format "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt". Was steckt dahinter?

Am Dienstag, den 8. Dezember, startet die neue Show "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" bei TVNow mit einer Doppelfolge. Dabei stellen sich sieben Promi-Paare verschiedensten Challenges, in denen sie ihren Zusammenhalt beweisen müssen. Unter den Kandidaten befinden sich nicht nur Liebespaare.

Die Teams

Zu den Teams, hinter denen echte Pärchen stecken, zählen Marcel Dähne (YouTube-Channel "KsFreakWhatElse") und Freundin Lisa Weinberger, Christina Dimitriou ("Temptation Island", "Ex on the Beach") und Aleks Petrovic ("Are you the one", "Ex on the Beach"), Siria Campanozzi und Davide Tolone (beide bekannt aus "Temptation Island") und Daniele Negroni ("DSDS", "IBES") mit Freundin Laura Steinert.

Zu den Teams, die aus einem engen Freunde-Paar bestehen, gehören Martin Angelo und Dominic Smith (beide bekannt aus "Prince Charming"), die Freundinnen Anna Orlova ("Take me out") und Tatiana Corrado Rahimkhan (bekannt von TikTok) sowie Melody Haase ("DSDS", "Adam sucht Eva") und Xenia Prinzessin von Sachsen ("Sommerhaus der Stars"). Die sieben Duos verbringen gemeinsam Tag und Nacht in großen Glamping-Zelten an einem See - da scheint Ärger vorprogrammiert.

Die Spielregeln

Gemeinsam erspielen sich die Teams in verschiedenen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber nur von einer Paarung gewonnen werden kann. Nur wenn die Couples die Aufgaben meistern, sichern sie die Gewinnsumme von 100.000 Euro. Macht die Gruppe oder nur einzelne Duos Fehler, werden Beträge der Summe abgezogen.

Hinzu kommt eine Nominierungszeremonie, bei der die Paare bestimmen, wer das Camp verlassen soll. Die beiden Couples mit den meisten Stimmen müssen in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Die Gewinner kehren ins Camp zurück, die Verlierer verlassen die Show. Die letzten drei Teams treten zu den Finalspielen an und kämpfen gegeneinander um das Preisgeld.

Die Folgen

TVNow hat insgesamt zehn Folgen seines neuen Originals angekündigt. Immer dienstags wird eine neue Episode abrufbar sein. RTL strahlt zudem die erste Folge am 12. Dezember um 01:50 Uhr und noch einmal am 13. Dezember um 00:00 Uhr im Free-TV aus.