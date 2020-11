Neue Trashshow steckt Promi-Paare in Zelte

Trash-TV-Nachschub auf TVNow: Das Streamingportal schickt im Dezember bei der "#CoupleChallenge" Promi-Pärchen ins Rennen um 100.000 Euro.

Ab dem 8. Dezember bekommt das deutsche Trash-TV erneut Nachwuchs: Auf dem Streamingportal TVNow startet dann die neue Show "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt". Das Konzept erinnert an bereits bekannte Promi-Formate wie etwa die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars": Reality-TV-Pärchen stellen sich erneut verschiedenen Prüfungen und Aufgaben und werden dabei über einen längeren Zeitraum von Kameras begleitet.

Mit von der Partie sind dieses Mal unter anderem "DSDS"-Star Daniel Negroni (25) und seine Laura Steinert oder auch Xenia Prinzessin von Sachsen (34), die gemeinsam mit ihrer Freundin Melody Haase (26) an den Start geht. Auch die Freunde und ehemaligen "Prince Charming"-Kandidaten Martin Angelo (26) und Dominic Smith (31) sind dabei. Die Teilnehmer verbringen die Tage und Nächte gemeinsam vor einem idyllischen Bergsee in großen Glamping-Zelten und werden dabei natürlich auch während des Zusammenlebens auf engstem Raum ständig gefilmt.

Altbekannter Trash-TV-Ablauf

Wer hält den Belastungen am besten Stand und welche Beziehung beziehungsweise Freundschaft wird unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen am heftigsten auf die Probe gestellt? Diese Fragen gilt es zu klären. Das Ziel der Show: Das Paar, das am Ende gewinnt, erhält das über insgesamt zehn Folgen erspielte Preisgeld, maximal gibt es 100.000 Euro. Alle anderen gehen leer aus.

Natürlich kommt es auch hier zu regelmäßigen Nominierungen, bei der die Teilnehmer bestimmen, wer das Camp verlassen muss. Dabei treten in jeder Folge die beiden Couples mit den meisten Stimmen in einer Exit-Challenge gegeneinander an. Das Finale bestreiten dann die übrigen drei Paare.

Die weiteren Kandidaten sind: Die Paare Marcel Dähne (YouTube-Star) und Lisa Weinberger, Christina Dimitriou ("Temptation Island") und Aleks Petrovic ("Love Island"), Siria Campanozzi und Davide Tolone (beide aus "Temptation Island") sowie Anna Orlova gemeinsam mit Tatiana Corrado Rahimkhan (beide bekannt von TikTok).