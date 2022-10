Michael B. Jordan kehrt als Adonis Creed auf die Leinwand zurück. Er bekommt es mit einem alten Freund zu tun, wie der erste Trailer zeigt.

Der eine lebt seine Träume, der andere saß im Knast. Doch die beiden alten Freunde werden im Ring aufeinandertreffen. Das zeigt der erste Trailer zu "Creed III: Rocky's Legacy", der am 18. Oktober veröffentlicht wurde.

Michael B. Jordan (35) kehrt in dem neuen Ableger der "Rocky"-Filmreihe nicht nur in der Hauptrolle des Adonis Creed zurück, sondern gibt auch sein Regiedebüt. Er wird in dem Sportdrama wieder in den Ring steigen und dort gegen Damian Anderson, gespielt von Jonathan Majors (33), antreten.

"Du kannst vor der Vergangenheit nicht fliehen", heißt es auf zwei Filmpostern, die zuvor veröffentlicht wurden und auf denen Jordan sowie Majors offensichtlich kampfbereit abgebildet sind. Der Trailer deutet nun zumindest an, wie es zu all dem kommen konnte.

"Wir waren wie Brüder"

Vorsicht, Spoiler: Creed trifft eines Tages auf Damian, der 18 lange Jahre im Gefängnis saß. Während er noch in jungen Jahren hinter Gittern landete, konnte Adonis seine Träume erfüllen. "Wir waren wie Brüder", meint Damian. Als junger Boxer sei er sogar besser als Creed gewesen, habe aber nie die Chance bekommen, dies zu beweisen.

Rückblicke lassen vermuten, dass Damian Adonis womöglich sogar damals geschützt hatte. Bei einer Auseinandersetzung wirft er ihm an den Kopf, dass er dabei zusehen musste, wie jemand anderes das Leben gelebt habe, das ihm bestimmt war. Schließlich kommt es zum wohl entscheidenden Kampf im Ring.

"Creed III" ohne Sylvester Stallone

Neben Majors und Jordan wird unter anderem auch Tessa Thompson (39) wieder zu sehen sein. Der US-Kinostart ist für den 3. März 2023 geplant. Für Deutschland gibt es bisher keinen genauen Termin.

Sylvester Stallone (76) alias Rocky Balboa, mit dem alles begonnen hat, wird aber nicht mitspielen. Zwar war er in den beiden vorherigen "Rocky"-Ablegern noch dabei, doch bereits im Frühjahr 2021 bestätigte ein Sprecher des Stars dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter", dass Stallone nicht mehr auftauchen werde.