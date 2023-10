Fans von "Dahoam is Dahoam" können sich auf viele neue Episoden der Serie freuen.

"Dahoam is Dahoam"

"Dahoam is Dahoam" Über 300 neue Folgen für die Kult-Serie

Der BR setzt einmal mehr auf sein Erfolgsformat: "Dahoam is Dahoam" geht weiter. Die Vorabendserie soll über 300 neue Folgen bekommen.

Der bayerischen TV-Landschaft bleibt eine ihrer beliebtesten Kult-Serien erhalten: "Dahoam is Dahoam" geht weiter. Das hat das zuständige Gremium des BR-Rundfunkrats am Donnerstag beschlossen. Damit gibt es grünes Licht für insgesamt 340 neue Episoden der Vorabendserie, die bereits seit 16 Jahren auf Sendung ist. Das hat der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

"Dahoam is Dahoam" immer noch ein voller Erfolg

Seit dem Start im Oktober 2007 sind laut BR bereits rund 3.250 Folgen über die Dorfbewohner der fiktiven Gemeinde Lansing ausgestrahlt worden. "Dahoam is Dahoam" zähle zu den drei wichtigsten Sendungen im Programm - mehr als 90 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner Bayerns hätten angeblich schon mindestens in eine Folge reingeschaut.

Nicht nur im linearen Programm sei "Dahoam is Dahoam" mit durchschnittlich 443.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Bayern (bundesweit mehr als 660.000 Menschen) im dritten Quartal 2023 ein voller Erfolg. In der ARD-Mediathek sei die Serie demnach zwischen Januar und September über 25 Millionen mal abgerufen worden.

Nochmal sehen, wie bei "Dahoam is Dahoam" alles begonnen hat

Wer noch einmal alle Geschichten aus Lansing sehen möchte, bekommt schon bald die Gelegenheit dazu. Das BR Fernsehen zeigt ab dem 1. November alle Folgen ab der ersten Episode noch einmal. Der Sender strahlt dann werktags ab 09:10 Uhr Doppelfolgen aus. Die alten Episoden sollen zudem in der Mediathek verfügbar sein.

Die Serie spielt im fiktiven bayerischen Ort Lansing und handelt von Familien- und Alltagsgeschichten der Dorfbewohner. "Dahoam is Dahoam" läuft regulär von montags bis donnerstags von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr im BR Fernsehen.