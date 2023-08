Die vierte Staffel der Sky-Serie "Das Boot" steht in den Startlöchern. Ab dem 23. September werden die insgesamt sechs neuen Folgen gezeigt.

Am 23. September geht es endlich weiter mit der vielfach ausgezeichneten Sky-Serie "Das Boot". Wie der Bezahlsender bekannt gab, werden die sechs neuen Episoden dann auf Sky One in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Zusätzlich sind sie als komplette Staffel über Sky Q und dem Streamingdienst Wow abrufbar. Die ersten drei Staffeln stehen dort ebenfalls zur Verfügung. Parallel zur Information des Starttermins veröffentlichte Sky auch einen Trailer zur neuen Staffel via YouTube.

In der nun vierten Staffel dreht sich alles um den sich zuspitzenden U-Boot-Krieg im Mittelmeer. Auch wächst in den Reihen der NS-Kriegsmarine der Widerstand gegen die Nazis. Die Geschwister Klaus (Rick Okon, 34) und Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass, 35) schließen derweil Frieden und verfolgen gemeinsame Ziele. Während Klaus ins Deutsche Reich zurückkehrt, hilft Hannie Waisenkindern und deckt dabei infame Machenschaften des NS-Reiches auf.

Diese Darsteller wirken in Staffel vier mit

Neben Rückkehrern wie Okon, Franz Dinda (40) und Florian Panzner (47) ergänzen eine ganze Reihe neuer Darstellerinnen und Darsteller den Cast von "Das Boot". So sind abgesehen von der bereits erwähnten Thomass auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht (33), Lara Mandoki (33) und Stefan Murr (47) in Staffel vier neu mit dabei. Für die Regie der sechs Episoden aus Staffel vier zeichnet Dennis Gansel (48) verantwortlich. Die Dreharbeiten wurden bereits im September 2022 abgeschlossen und fanden in Prag und auf Malta statt.

Die Serie "Das Boot" wurde erstmals am 28. November 2018 bei Sky ausgestrahlt. Als Vorlage dienten die Romane "Die Festung" und "Das Boot" von Autor Lothar-Günther Buchheim (1918-2007) sowie die gleichnamige Verfilmung von Wolfgang Petersen (1941-2022) aus dem Jahr 1981. Der ursprüngliche Kinofilm war ein internationaler Erfolg und unter anderem für sechs Oscars nominiert. Zahlreiche bekannte Schauspieler wie Martin Semmelrogge (67), Klaus Wennemann (59), Jan Fedder (64), Heinz Hoenig (71) oder Jürgen Prochnow (82) feierten mit "Das Boot" ihren Durchbruch. In einer der Hauptrollen ist auch der Musiker Herbert Grönemeyer (67) zu sehen.