Zum zweiten Mal stellen sich die Sünderinnen und Sünder den Fragen von Moderatorin Olivia Jones. Wer nutzt seine Chance vor dem TV-Publikum?

Olivia Jones (53) nimmt Reality-Stars bald wieder die Beichte ab. Am 9. November 2023 startet auf ProSieben um 20:15 Uhr die zweite Staffel der Trash-TV-Show "Das große Promi-Büßen". Auf Joyn können Fans ab dem 2. November in eine exklusive Preview reinschauen.

Die Dragqueen konfrontiert in dem Format die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren großen oder kleinen Sünden - und spricht ihnen ins Gewissen. Zwölf Stars setzen sich dieses Jahr auf den Beichtstuhl. Gemeinsam ziehen sie in ein Camp abseits des Luxus und stellen sich öffentlich ihrer Vergangenheit. In der "Runde der Schande" reflektiert Olivia Jones mit ihnen ihre Fehltritte. Dort zeigt sich schnell: Wer kann mit Kritik gut umgehen? Wer nutzt die Chance, eine neue Seite von sich zu zeigen und wer nicht?

In der ersten Staffel haben bekannte Reality-TV-Gesichter wie Helena Fürst (49) oder Giselle Oppermann (36) die Zuschauenden unterhalten. Auch dieses Mal hat der Sender mit Promis wie Yvonne Woelke (41) eine Reihe an Persönlichkeiten engagiert, die polarisieren. Zu sehen sind neben ihr Emmy Russ (24), Danni Büchner (45), Steff Jerkel (54), Patrick Romer (27), Mike Cees (36), Lisha Savage (37), Jürgen Trovato (61), Eric Sindermann (35), Christin Okpara (26), Leon Machère (31) und Gloria Glumac (28). Sie alle wollen Ereignisse aus der Vergangenheit vor dem TV-Publikum aufarbeiten.

"Ich glaube, ich habe seit sehr jungen Jahren für ziemlich vieles zu büßen", zitiert ProSieben Emmy Russ in einer Pressemitteilung, "ob ich büßen will, ist eine andere Sache, ich bereue in meinem Inneren wenige Sachen." Auch Yvonne Woelke betont, sie sei beim "Promi-Büßen" dabei, weil sie eine Ehe zerstört haben soll. "Damit, dass ich das gemacht haben soll, bin ich aber nicht ganz einverstanden."