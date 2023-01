Am Montagabend gab es "Das große Wiedersehen" der Dschungelcamper. Nicht alle Promis scheinen ihren Frust schon überwunden zu haben.

Im Finale der 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wurde am Sonntag Djamila Rowe (55) zur neuen Dschungelkönigin gekürt. Am Montagabend zeigte RTL (auch bei RTL+) "Das große Wiedersehen". Zunächst wurde die neue Königin des Dschungels vom Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) begrüßt. Zunächst schien noch alles relativ harmonisch zu verlaufen, doch die Stimmung kochte doch irgendwann hoch.

Lucas gibt sich diplomatisch, Djamila dankbar

Siegerin Djamila saß zunächst mit dem zweitplatzierten Luigi "Gigi" Birofio (23) und drittplatzierten Lucas Cordalis (55) am Tisch. Die Dschungelkönigin erklärte, dass sie "ohne Plan" oder "Vorbereitung" in die Show stolperte, schließlich war sie für Schauspieler Martin Semmelrogge (67) eingesprungen, der nicht nach Australien einreisen konnte. Sie sei authentisch und sie selbst geblieben, so Djamila. Das habe die Menschen vielleicht am Ende überzeugt. Gigi habe hingegen verschiedene Fassetten gezeigt. "Es hat gutgetan, es herauszulassen", erklärte der Reality-TV-Darsteller. Er würde jetzt alles mehr wertschätzen.

Lucas habe am Anfang ein Ziel gehabt, "aber keinen Plan". Während Zietlow beteuerte, von ihm wenig Neues gesehen zu haben, erklärte der Ehemann von Daniela Katzenberger (36), auch schwache Momente gehabt zu haben. Natürlich wurde auch das Fremdgeh-Drama seiner Schwiegereltern Iris (55) und Peter Klein (63) angesprochen. Doch Lucas reagierte diplomatisch und beteuerte, dass er sich Harmonie wünsche. Doch er habe bisher nur am Rande alles mitbekommen, so der Sänger.

Verena Kerth: Hochzeit mit Marc Terenzi soll 2023 stattfinden

Jana "Urkraft" Pallaske (43) und Sänger Markus Mörl (63) mussten beide relativ früh gehen. Jana habe die Zeit außerhalb des Camps genossen - so auch Markus. "Die ein oder andere Dschungelprüfung hätte ich gerne noch mitgemacht", stellte der 63-Jährige allerdings fest. Er sei bei sich selbst geblieben, aber hätte mehr Gas geben müssen, so sein Resümee. Aber er war im Dschungel vielleicht auch der Ruhepol. Denn laut Köppen fingen nach seinem Ausscheiden die Streitereien an.

Verena Kerth (41) wisse nicht, warum sie überraschend als erste gehen musste. Aber natürlich stand ein Thema im Fokus: Ihre Verlobung mit Marc Terenzi (44). Erstmal sei Planung angesagt, so Verena. Doch das Jawort wollen sie sich noch 2023 geben, "sonst wird es ja wieder nichts". Claudia Effenberg (57) erklärte, dass vor allem Gigi sie überrascht habe. Aber das Bolognese-Gate durfte nicht unter den Tisch fallen. Die 57-Jährige sei "sehr erleichtert" gewesen, "als es dann rauskam". Cecilia Asoro (26) beteuerte hingegen, dass sie die Läster-Attacken der beiden "nicht schockiert" hätten. Sie sei mit Verena "nie warm geworden", die zwei zusammen seien für sie "eine Katastrophe" gewesen. "Ich wusste, dass Claudia aneckt und lästert."

Auch Gigi hielt seine Meinung bezüglich Verena und Claudia nicht zurück. Die beiden hätten sehr gut zusammengepasst. "Beide blond, die Lache hat auch gut gepasst." Er bleibe auch dabei, "dass Verena nicht Verena war". Claudia empfinde er als "anstrengend". Auch Cecilia bezog bezüglich ihrer Streitereien mit Model Tessa Bergmeier (33) Stellung. "Wenn man uns einsperren würde, würde das nochmal passieren." Denn sie hätten einfach unterschiedliche Ansichten.

Cosimo bekommt sein Fett weg

Cosimo Citiolo (41) beteuerte, dass er nicht dachte, "dass es so hart wird". Er habe vor allem das Essen und seine Freundin vermisst. Über den Streit mit Jolina Mennen (30) wollte der "Checker vom Neckar" nicht mehr sprechen. Sie hätten das schon "geklärt". Doch dann mischte sich plötzlich Cecilia ein und sprach über einen Vorfall im Hotel. "Wie er mit Djamilas Begleitung geredet hat, das war respektlos", wetterte sie gegen Cosimo. Er wisse ganz genau, wovon sie reden würde. "Es war unter aller Sau, auch wie du mit den Leuten hinter der Kamera geredet hast." Auch Papis Loveday (46) erklärte, dass Cosimo sich respektlos im Hotel verhalten habe. "Er ist ein fettes, großes Baby." Währenddessen zog Cosimo davon. Doch später kam er zurück und entschuldigte sich bei der RTL-Produktion.

Papis bekam vom Köppen hingegen ein besonderes Geschenk: sein blaues Hemd. Das Model arbeite sogar schon an einer eigenen Kollektion, wie er verriet. Djamila erklärte sofort, dass sie mit Papis in Kontakt bleiben will. "Den ein oder anderen werde ich definitiv wieder sehen", so die Dschungelkönigin. Djamila habe eine Seite im Dschungel gezeigt, die vorher noch keiner kannte - eine verletzliche. Dennoch zeige sie gerne den Männern, "wo es lang geht". Im Dschungel habe sie aber "jeden Tag geweint", es war "eine Therapie für meine Seele".

Vor allem Cosimo hatte während dem Wiedersehen zu kämpfen. "Ich möchte jetzt gehen", sagte er nach einer Rückblende von Streitereien im Camp. Jolina erklärte, dass sie sich mit Cosimo geschworen hätte, nicht mehr über den Streit zu sprechen. Doch dann kochte die Stimmung wieder hoch. Denn Jolina habe erfahren, dass Cosimo in einem Interview über sie gelästert hätte. "Du fällst mir wie eine falsche Schlange in den Rücken", schimpfte sie. Cosimo erklärte hingegen, er habe nie jemand beleidigt. Natürlich wurde auch nochmal die schwierige Beziehung von Gigi und Lucas in den Blick genommen. "Lucas hat nicht sein echtes Gesicht im Dschungel gezeigt", warf der 23-Jährige nochmal in die Runde. Mit Cosimo verbinde Gigi hingegen "eine Freundschaft". Allerdings machte auch er Andeutungen, dass er etwas Schlechtes über den "Checker vom Neckar" erfahren hat. Deshalb wolle Gigi nochmal unter vier Augen mit ihm sprechen.

In rund zwei Wochen wird sich zeigen, wie sich die Beziehungen oder auch Feindseligkeiten der Stars weiterentwickelt haben. Denn am 12. Februar ab 20:15 Uhr gibt es noch das Dschungelcamp-"Nachspiel" bei RTL.