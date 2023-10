"Das Sommerhaus der Stars": Bei Can und Walentina kriselt es intern und extern.

Gigi für Stehfest und keine Liebe für Walentina: So turbulent war die fünfte Episode aus dem "Sommerhaus der Stars".

Die fünfte Folge von "Das Sommerhaus der Stars" (dienstags, 20.15 Uhr bei RTL - auch bei RTL+) startet mit der ersten Exit-Challenge der Staffel. Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) wurden in der letzten Episode rausgewählt, bekommen gegen die Zweitletzten Eric und Erica Stehfest (34) aber eine zweite Chance. Die Männer müssen Textaufgaben auswendig lernen, dann über einen Parcours hetzen und ihren Partnerinnen die Aufgaben zur Lösung vorlegen.

Stehfests fallen in selbst gegrabene Grube

Die Stehfests gehen mit der Unterstützung fast aller Mitbewohner in den Kampf. Doch nachdem sie sich in der letzten Folge zusammengerauft haben, harmonieren Aleks und Vanessa stark wie nie. Sie setzen sich mit 3:1 gelöster Fragen überraschend klar gegen das Powerpaar Eric und Edith durch.

Mit den Stehfests muss ein (zumindest selbsternanntes) Favoritenduo ungeahnt früh raus. Der Witz an der Sache: Eric hatte Aleks und Vanessa durch eine grotesk aus dem Ruder gelaufenen Paartherapie einander erst wieder in die Arme getrieben.

Aleks und Vanessa bleiben also. Zum Ärger vor allem von Maurice Dziwak (25). Der hält Aleks für einen "Verräter", weil der mit der gemeinsamen Erzfeindin Walentina Doronina (23) plötzlich wieder auf Schönwetter macht. "Erst A sagen, und dann B machen", das geht für den geradlinigen Maurice gar nicht. Aleks ist für ihn jetzt eine Persona non grata, noch schlimmer als Walentina. Maurice nimmt alle potenziellen Aleks-Versteher in Sippenhaft: "Wer mit dem gut ist", hat ein Problem mit ihm.

Aleks sieht hingegen seinen Ex-Kumpel als Verräter. Es folgt ein Wortwechsel wie im Kindergarten. Spiegel - Doppelspiegel. Der "falsche Fuffziger" (Maurice) Aleks sieht nun keinen Grund mehr, sich Walentina nicht zu nähern. Er schließt mit ihr per Handschlag einen Nichtangriffspakt bis zum Finale.

Gigi und seine Perle ziehen als Nachrücker ein

Exit Stehfest - Auftritt eines neuen Paares. Luigi "Gigi" Birofio (24) kommt mit seiner "Perle" Dana Feist (27). "Ich muss mich nicht vorstellen", sagt Gigi (sprich Schischi). Wir tun es aber trotzdem: Er war in diversen Dating-Formaten und im Januar Zweiter im Dschungelcamp. Als gutherziger Trashclown macht er sich auch im "Sommerhaus" gleich Freunde. Maurices Partnerin Ricarda Raatz (31) freut sich vor allem über Dana: Die Soldatin ist ihre beste Freundin. Dana kennt auch Aleks, sie waren schon gemeinsam bei "Love Island". Die Reality-Welt ist klein. Deshalb kennt Dana natürlich auch Walentina und ist, Überraschung, nicht gut auf sie zu sprechen. Sie will mit ihr nicht einmal in einem Zimmer schlafen.

Walentina ist nicht nur für fast alle Mitbewohner der Teufel, auch in ihrer Beziehung mit Can Kaplan (27) knirscht es mal wieder bedenklich. Für angehende Paartherapeuten bieten die beiden bestes Anschauungsmerkmal. Sie werfen sich gegenseitig "Demütigung" vor. "Das ist doch keine Liebe", sagt Walentina einmal über Can, der bei Problemen angeblich immer weglaufe. Trotzdem gibt es nach dem Streit eine Umarmung.

Walentina und Can geraten ins Kippen

Im Paarspiel fliegen dann wieder die Fetzen, aber da sind Walentina und Can nicht alleine. Die Paare müssen auf einer riesigen Wippe, die Gigi erst für eine Tischtennisplatte hält, balancieren und diverse Gegenstände aufstellen. Nur zwei Paare schaffen es: Tim Toupet (51) und Carina Crone (33) sowie Justine Dippl (35) und Arben Zekic (28). Letztere waren schneller, obwohl es bei dem ansonsten harmonischen Paar vorher erstmals Risse gab. Arden wollte Justine vorschreiben, nicht zu viel Alkohol zu trinken.

Arden und Justine sind damit safe. Das Ticket in die nächste Runde hätten eher Can und Walentina gebraucht. Wenig überraschend liegen sie beim Stimmungsbarometer am Ende der Folge ganz hinten. Doch die nächste Episode mischt die Karten sowieso völlig neu. Es kommt, wie die Vorschau andeutet, zu dem Eklat, über den ganz Trash-Deutschland schon vor dem Staffelstart tuschelte. Mitten drin in der Eskalation: Walentina und der eigentlich harmlos-simple Gigi...