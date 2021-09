Am Dienstag startet die neue Staffel des "Sommerhaus der Stars". Einen Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer erwartet, gab RTL bereits.

Kommenden Dienstag (05. Oktober) startet bei RTL die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars". Acht Paare kämpfen darin im beschaulichen Bocholt (Nordrhein-Westfalen) um den Titel "Das Promipaar 2021" und eine 50.000-Euro-Siegprämie. Einen Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer in den zwölf Folgen erwartet, gab RTL bereits.

"Endlich wieder Spaß, Stress und Spiele": So macht der TV-Sender Lust auf sein Reality-Format, das besonders im vergangenen Jahr für Gesprächsstoff sorgte. Und Stress scheint es in Staffel sechs reichlich zu geben, wie ein Zusammenschnitt ausgewählter Momente aus der Show zeigt.

Ekel überkommt die Bewohner des "Sommerhaus der Stars"

Die Promis überkommt beispielsweise der Ekel in ihrer neuen Bleibe, die alles andere als blitzblank geputzt ist. Den Lappen in die Hand nehmen will nicht jeder sofort voller Eifer. Ein anderes Mal bezeichnet Adelina Zilai (33), die Freundin von Moderator Mola Adebisi (48), einen Mitbewohner als "charakterloses Arschloch". Wen genau sie meint, lässt RTL (noch) offen.

Der Spaß scheint während der diesjährigen Spiele nicht zu kurz zu kommen. So sieht man die Promis in Tierkostümen einen Parcours durchlaufen, mit Schubkarren hantieren und an einer Kletterwand neue Höhen erklimmen. Und auch tiefe Gefühle halten kräftig Einzug im "Sommerhaus" 2021: Es wird gekuschelt, geknutscht und geweint, was das Zeug hält.

2020 gewannen Caro und Andreas Robens

In diesem Jahr stellen sich neben Mola Adebisi und Adelina Zilai unter anderem Jana Pallaske (42) und ihr Freund Sascha Girndt sowie Almklausi (51) und seine Ehefrau Maritta Krehl der Herausforderung bei "Das Sommerhaus der Stars". Die vergangene Staffel gewann das Ehepaar Caro und Andreas Robens. Sie setzten sich 2020 unter anderem gegen die Zweitplatzierten Diana Herold (47) und Michael Tomaschautzki sowie die Drittplatzierten Lisha und Lou durch.

RTL zeigt die Folgen von Staffel sechs ab 05. Oktober immer dienstags, mittwochs und donnerstags ab 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ist die jeweils nächste Folge zudem beim Streaminganbieter TVNow verfügbar. Die allererste ging bereits am vergangenen Dienstag (28. September) online.