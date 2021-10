Am 2. Oktober startet "Das Supertalent" in eine besondere Staffel. Erstmals nehmen Gastjuroren in der Jury Platz.

Am 2. Oktober startet "Das Supertalent" in seine 15. Staffel (20.15 Uhr bei RTL oder via TVNow). Erstmalig sitzen Michael Michalsky (54), Chantal Janzen (42) sowie Chris (39) und Andreas Ehrlich (43), besser bekannt als die Ehrlich Brothers, in der Jury. Darüber hinaus werden Gastjuroren Platz nehmen, die nach zwei positiven Corona-Tests bei Chantal Janzen und Lukas Podolski, der eigentlich als dritter Juror vorgesehen war, abwechselnd ihre Bewertungen zu den Auftritten der Talente abgeben.

Dazu gehört unter anderem "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (40), die ein kleines Comeback bei "Das Supertalent" feiert. 2011 ersetzte sie Bruce Darnell (64) in der Jury. "Vor zehn Jahren war ich Jurorin in dieser Show, so viel ist passiert und ich habe so viel gelernt! Ich hatte eine großartige Zeit", erklärt Mabuse über ihre Rückkehr in einem Instagram-Post. Yvonne Catterfeld (41) bringt ebenfalls Jury-Erfahrung mit. Die Sängerin war unter anderem bei "The Voice of Germany" als Coach tätig, zuletzt in einem Doppelstuhl mit Stefanie Kloß (36).

Auch "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel (56), Comedian Kaya Yanar (48) und Entertainer und Moderator Riccardo Simonetti (28) werden in der "Supertalent"-Jury Platz nehmen. Ebenso wird Sophia Thomalla (31) ihre Bewertungen abgeben. "Ich und Familienfernsehen? Kann ich selber noch nicht so richtig glauben", schrieb die Moderatorin in einem Post. Thomalla, die gerade noch "Are You The One - Reality Stars in Love" moderierte, ist für ihre direkte und oftmals provokante Art bekannt. "Ich kann tatsächlich auch nett sein, wenn ich will", beteuerte sie jedoch in ihrem Beitrag.

Wann ist welcher Gastjuror zu sehen?

RTL hat bereits die genauen Konstellationen für die kommenden Ausstrahlungen bekanntgegeben. Am 2. Oktober sind die Ehrlich Brothers, Riccardo Simonetti, Motsi Mabuse und Michael Michalsky zu sehen.

Es folgen: Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Motsi Mabuse, Michael Michalsky (9. Oktober); Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Andrea Kiewel, Michael Michalsky (16. Oktober); Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Yvonne Catterfeld, Michael Michalsky (23. Oktober); Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Kaya Yanar, Michael Michalsky (30. Oktober); Riccardo Simonetti, Chantal Janzen, Lukas Podolski, Michael Michalsky (6. November), Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Sophia Thomalla, Michael Michalsky (13. November).

Lukas Podolski kehrt zurück

Die Fans von Lukas Podolski müssen nicht ganz auf ihn beim "Supertalent" verzichten. Nach dem positiven Corona-Test und der sich anschließenden Covid-19-Erkrankung in Quarantäne kann der Fußballstar für die Live-Shows zurückkehren. Das gab RTL kurz vor Staffelstart bekannt.