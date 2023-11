Beim "Supertalent" wird es in der 16. Staffel einige Änderungen geben. Diese betreffen unter anderem den Drehort und die Final-Show.

Im Dezember starten einmal mehr die Dreharbeiten für "Das Supertalent". Die 16. Staffel, die voraussichtlich im Frühjahr 2024 bei RTL ausgestrahlt wird, wartet dieses Mal mit einigen Neuerungen auf - und das nicht nur bei der Jury.

Neuer Drehort und kein Live-Finale

Auch der Drehort hat gewechselt, wie ein Sendersprecher der Branchenseite "DWDL" nun bestätigt hat. Der schicke Theaterschauplatz muss demnach weichen, die neuen Ausgaben werden in den Kölner MMC Studios gedreht.

Ebenfalls neu wird das Finale sein, das in der 16. Staffel nicht mehr als Live-Show über die Bühne geht. Das habe "produktionstechnische Gründe", so der Sendersprecher. Darüber hinaus wird auch erstmals nicht das Publikum entscheiden, wer der Sieger oder die Siegerin sein wird. Das Finale soll laut Bericht schon am 15. Dezember aufgezeichnet werden, also in rund einem Monat.

Ein konkretes Datum für die Ausstrahlung hat RTL bislang nicht bekannt gegeben. Die neuen Folgen kommen dieses Mal aber voraussichtlich im Frühjahr und nicht wie üblich in der zweiten Jahreshälfte.

Das ist die neue Jury

Die Jury besteht in der 16. Staffel erneut aus Dieter Bohlen (69) und Bruce Darnell (66). Mit ins Boot hat sich das eingespielte "Supertalent"-Duo weibliche Unterstützung geholt: "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) und "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova (23) greifen den beiden unter die Arme.