"Das Traumschiff" Amira und Oliver Pocher stechen in See

Sind Amira und Oliver Pocher seetüchtig? Wie das ZDF nun bestätigt hat, spielen die beiden in einer neuen "Traumschiff"-Folge mit.

Die Pochers stechen in See! Wie bereits vorab spekuliert wurde, spielen sowohl Oliver Pocher (45) als auch seine Ehefrau Amira Pocher (30) je eine Episodenrolle im neuen Film "Das Traumschiff - Nusantara". Das hat das ZDF auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt.

Demnach wird die Ausgabe derzeit "auf Bali gedreht". Seit einiger Zeit teilen die Pochers auch auf Instagram immer wieder Ausschnitte von ihrem Alltag auf der indonesischen Insel. Darüber hinaus verrät das ZDF Details zu Handlung im neuen "Traumschiff"-Film: Kapitän Max Parger, gespielt von Schlagerstar Florian Silbereisen (41), "verliebt sich im Film in Oliver Pochers Film-Ehefrau, die von Wanda Perdelwitz gespielt wird".

Welche Rolle Amira Pocher mimt und wann die Episode ausgestrahlt wird, ist bislang noch nicht bekannt.