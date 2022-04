"Davina & Shania - We love Monaco"

"Davina & Shania - We love Monaco" Ableger für die Geiss-Töchter

Davina und Shania Geiss bekommen ihre eigene Doku-Soap bei RTLzwei. Mit Starthilfe der Eltern Robert und Carmen.

In elf Jahren "Die Geissens" konnten die Zuschauer Davina (18) und Shania (17) Geiss beim Aufwachsen zusehen. Nun spendiert RTLzwei den Millionärstöchtern ihre eigene Doku-Soap. "Davina & Shania - We love Monaco" startet am 9. Mai 2022 beim Kölner Sender.

Im Mittelpunkt der zunächst sechs Folgen von "Davina & Shania - We love Monaco" steht der Auszug der Teenager aus der gemeinsamen Wohnung mit ihren Eltern Carmen (56) und Robert Geiss (58). Davina Shakira Geiss ist gerade mit der Schule fertig geworden, jetzt zieht sie mit ihrer jüngeren Schwester Shania Tyra in eine eigene Bude - natürlich in der besten Gegend von Monaco.

"Die Geissens" als Starthilfe

Der Sender begleitet sie bei "Schwestern-Shopping-Trips" und anderen Dingen, die laut Senderangaben nicht nur Millionärssprösslinge, sondern alle Heranwachsende betreffe. Natürlich werden auch ihre Eltern immer wieder vorbeischauen.

"Davina & Shania - We love Monaco" startet am 9. Mai um 21.15 Uhr, direkt im Anschluss an die Mutterserie "Die Geissens". Nach der Starthilfe durch das etablierte Format zum Auftakt schickt RTLzwei "Davina & Shania" ab dem 23. Mai mit Doppelfolgen zur Prime Time um 20.15 Uhr ins Rennen.