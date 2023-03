Der Bachelor hat die Zeichen falsch gedeutet - und seinen ersten Kuss in dieser Staffel eher aus Versehen vergeben.

Auch in der vierten Woche von "Der Bachelor"(mittwochs, 20:15 Uhr, RTL und vorab auf RTL+) hat David Jackson (32) eine besondere Idee für seine Verehrerinnen: Sie sollen selbst auswählen, wer am besten zu ihm passt. Die Auserwählte bekommt eine vorzeitige Rose. So leicht hat es sich noch kein Junggeselle gemacht.

Nach der geheimen Abstimmung sind Leyla (26) und Chiara (26) in der engeren Auswahl, bei der Stichwahl entscheiden sich die Girls für Leyla, die durch ihre ehrlich-verplante Art mit Sicherheit die meisten Freundinnen in der Villa hat. Colleen (27) gönnt ihr die Rose, vermutet aber auch: "Es war ein bisschen eine Sympathiewahl."

Kurz darauf steht auch schon David unangekündigt in der Tür. "War super interessant, die ganzen Ladys mal ungeschminkt zu sehen!" David will mit der Gewinnerin reden, die ist allerdings null vorbereitet: "Darf ich mir kurz 'nen Kaugummi holen, weil ich hab grad 'nen Zwiebelsalat gegessen ..." Das "Date" ist ein Picknick in Sichtweite aller anderen Frauen und gestaltet sich "ein bisschen schwer", wie David findet. Leyla ist so nervös, dass sie kein Wort rauskriegt. David: "Da muss ein bisschen mehr kommen."

Chiara bekommt eine ausgedehnte Bachelor-Massage

Am nächsten Tag bekommen Giovanna (27), Jana (27), Tamara (29), Xenia (30), Chiara und Jetty (25) ihre Chance, den Bachelor bei einer Privatparty am Pool zu umgarnen. Es gibt kurze Auszeiten mit Jetty und Giovanna - aber mit wem David wirklich abhängen will, zeigt sich zum Schluss. Da entführt er Chiara in einen Pavillon mit Massageliegen und bietet ihr eine "Bachelor-Massage" an, für die sogar das Bikinioberteil geöffnet wird. "Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr früh sehr viel Körperkontakt", findet Chiara, ist aber nicht unzufrieden damit.

Danach werden die Rollen getauscht, Chiara setzt sich auf den Bachelor und massiert seinen Rücken. Dazu gibt es noch ein paar Lebensweisheiten, was David ein weiteres Mal schwer beeindruckt: "Mich fasziniert, dass sie mit 26 so weit ist. [...] Man will mehr davon." Das merken auch die anderen Frauen, die ein paar Meter weiter ungeduldig darauf warten, dass die Fummelei endlich aufhört. Auch in der Villa kündigt Rebecca (28) an: "Wenn Chiara wirklich bleibt und dann noch ein Kuss fällt, dann geh ich." Soweit kommt es nicht, die größte Konkurrentin ist damit aber ausgemacht.

Anderer Tag, anderes Gruppendate: Im Skatepark wagt sich David zum ersten Mal auf Rollschuhe und bittet um Unterstützung von Angelina (28), Colleen (27), Rebecca, Lisa (32) und Yolanda (26). Von Rebecca bekommt er dabei unter vier Augen eine Warnung: "Hier sind manche Frauen, die meinen es nicht ernst. Die sind nicht wegen dir da." Ein Thema, mit dem sie beim Bachelor auf offene Ohren trifft: Das sei eine seiner größten Sorgen, erklärt er.

Der erste Kuss der Staffel

Nur eine darf bleiben. Mit Discokugeln und rotem Licht bekommt der Skateplatz einen neuen Anstrich und Lisa und David ein weiteres Einzeldate. Tiefe Blicke, Händchenhalten, Lisa, die sich an David kuschelt, David, der sie daraufhin küsst. Der erste Kuss der Staffel war allerdings ein Versehen. Bei der Nacht der Rosen kommt die Situation noch einmal zur Sprache. "Ich wollte mich eigentlich nur rankuscheln, ich mag diesen Moment davor ...", erklärt Lisa. David: "Für mich war der Moment davor schon eine Stunde lang ..."

Ein Gerücht, das Alyssa (36) in die Welt setzt, macht auf der Party auch noch die Runde: Eine der Frauen ist angeblich nur da, um selbst Bachelorette zu werden. "Das hat sie mir gesagt", berichtet Alyssa. Um wen es sich dabei handelt, wissen die Zuschauer nicht. Jana, von der wir auf dem Bildschirm bisher auch nicht viel gesehen haben, dürfte es nicht sein - sie geht an dem Abend ohne Rose nachhause.