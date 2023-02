Im März geht "Der Bachelor" bei RTL in eine neue Staffel. Der Sender hat nun erstmals die 23 Kandidatinnen für David Jackson vorgestellt.

Insgesamt 23 Kandidatinnen kämpfen in der neuen "Der Bachelor"-Staffel um das Herz von David Jackson (32). RTL hat nun erstmals die Frauen vorgestellt, die sich im TV womöglich in den Nachfolger von Dominik Stuckmann (31) verlieben. Auf seiner Website bietet der Sender ab sofort eine Übersichtsseite zu den aktuellen Teilnehmerinnen.

Eine Kandidatin hat schon für "Let's Dance" gearbeitet

Alyssa (36) beschreibt sich demnach selbst als "easy going, blingbling, abenteuerlustig", für Angelina (28) ist unterdessen "Langeweile [...] das Schlimmste". Schwung in die Show könnte vielleicht Chiara (26) bringen, die laut eigener Angaben zwar nicht flirten könne, "dafür aber ausgezeichnet provozieren".

Colleen (27) ist schon seit drei Jahren Single, Dahwi (23) möchte "all in" gehen, falls Jackson der Richtige ist und Danielle (28) suche derweil nach einem Mann, der selbstbewusst, humorvoll und charismatisch sei. Tänzerin Fiona (29) hat bereits an Choreografien für das RTL-Erfolgsformat "Let's Dance" mitgewirkt und Giovanna (27) besitze "ein riesengroßes Herz".

Auch für Henriette (25) sei Humor sehr wichtig, Jana (27) wünsche sich für ein Date mit dem Bachelor viel Action und Leyla (26) sucht indessen einen Partner, dem es egal ist, ob sie sich in "sexy Unterwäsche" zeigt oder im "Spongebob"-Pyjama. Lisa M. (32) möchte mit einem Freund "nach den Sternen" greifen, Lisa R. (27) ist nach einer gescheiterten Ehe auf der Suche nach einem neuen Mann an ihrer Seite und Maike (25) versteht sich selbst als "perfekte Mischung aus Energiebündel und Ruhepol".

In Münster gibt es laut Saskia "kein Boyfriend-Material"

Manina (30) spielt gerne Videospiele ("Call of Duty") und Mitkandidatin Mariam (30) sucht in ihrem Partner insbesondere nach Loyalität. Die 30-jährige Nevin sei "ein liebenswürdiger, lustiger, (manchmal zu) mitfühlender Mensch", aber gleichzeitig auch "sehr ungeduldig". Pamela (25) steht währenddessen besonders auf "Alpha-Männer".

Ob Rebecca (28) im neuen Bachelor "die wahre Liebe" findet, wird sich zeigen müssen und Saskia (29) suche in der Datingshow nach einem Partner, da bei ihr in Münster "kein Boyfriend-Material mehr" rumlaufe. Tami (29) möchte in der Sendung sie selbst bleiben und sich nicht verstellen. Xenia (30) hat in den vergangenen vier Jahren als Single "Dating quasi hobbymäßig, fast schon nebenberuflich, betrieben" und Yolanda (26) sucht einen Mann, der "präsent und sich bewusst ist, wer und was er ist".

Und David Jackson? Der neue Bachelor wolle nach vier Beziehungen und drei Jahren als Single "endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann". Die erste neue "Bachelor"-Episode zeigt RTL am 1. März ab 20:15 Uhr im Fernsehen. Auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ feiert die Staffel schon eine Woche zuvor Premiere.